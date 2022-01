Corona hield tieltse Atletiekclub niet tegen om te stunten: twaalf medailles voor AV Molenland op PK veldlopen

In Eernegem werd zondag het West-Vlaams kampioenschap veldlopen georganiseerd. Door een aantal coronabesmettingen was de delegatie van AV Molenland uitgedund tot 35 atleten, maar toch vielen heel wat mooie resultaten te noteren. Maar liefst twaalf keer mocht een atleet in oranje-blauw shirt het podium betreden, een resultaat waar menig andere West-Vlaamse clubs jaloers op mogen zijn.

Lotte Claes schoot de hoofdvogel af door de overwinning te pakken bij de senioren vrouwen. Een exploot die nog maar weinig Molenlanders haar de laatste decennia hebben voorgedaan. De atlete, woonachtig in Oostkamp, was vooraf niet getipt als favoriete, maar ze liep een verstandige wedstrijd en maakte het verschil in de laatste anderhalve kilometer.

“We liepen lange tijd met drie vooraan en aangezien ik niet de snelheid heb om het in de sprint af te maken, besloot ik een versnelling te plaatsen bij het ingaan van de laatste ronde. Dat bleek voldoende om mijn concurrentes af te schudden. Toch blijft het voor mij een grote verrassing dat ik hier win”, aldus Lotte.

Eerder op de namiddag had Margot Tanghe bij de scholieren meisjes ook al haar allereerste West-Vlaamse veldlooptitel behaald. De Meulebeekse rekende in een prangende sprint af met eeuwige concurrente Lotte Minnebo.

“Vooraf was het mijn plan om Lotte gewoon te volgen, maar ik voelde me goed en heb de wedstrijd zelf wat in handen genomen. Uiteindelijk werd het wel nog spannend, maar gelukkig slaagde ik erin om Lotte in de sprint af te houden en zo mijn eerste West-Vlaamse veldlooptitel binnen te halen. Ik ben hier zeer blij mee en het motiveert me om nu verder te werken met als doel om een mooi resultaat te halen op het BK in maart.”

Cadetten in hoofdrol

Bij de cadetten meisjes speelden twee Molenlanders een hoofdrol. Dieuwke Laleman liep een uitstekende wedstrijd en finishte als tweede. Lonneke Callens presteert al een heel seizoen op hoog niveau, maar net als in een aantal eerdere veldlopen strandde ze op de ongelukkige vierde plaats.

De prestaties van de meisjes inspireerden ook de cadetten jongens, want Tiago Dekie en Joren Van Daele waren lange tijd in de running voor de titel. Uiteindelijk kwamen ze net te kort tegen favoriet Seppe Vanoverbeke, en moesten de twee vrienden sprinten voor zilver en brons. Tiago bleek net iets sneller en werd zo vice-kampioen.

Ook bij de allerjongsten beschikt AV Molenland over talent. Olivia Verbiest werd in haar allereerste veldloop tweede bij de pupillen meisjes.

Sterke masters

Bij de masters heeft de Tieltse club de laatste jaren een mooie traditie opgebouwd en ook deze keer zorgden de meest ervaren lopers van de club voor mooie resultaten. Misha Declerck zorgde voor een ware demonstratie door zowel de juniores als de andere masters 35+ op meer dan een minuut achterstand te lopen. Goud dus voor de Aartrijkenaar. Ook waren er nog titels voor Melissa Nobus en Katrijn Van Hulle respectievelijk bij de masters 35+ en 40+.

Daarnaast vervolledigden Christa Geerolf (zilver bij de masters 60+), Gilbert Devoldere (zilver bij de masters 65+) en Dirk Lannoo (brons bij de masters 55+) de karrevracht aan medailles die meegebracht werden naar Tielt.

(GD)