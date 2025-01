Caroline Verwilghen schaatst naar brons op het BK

Op het voorbije Belgisch kampioenschap kunstschaatsen in Hasselt was Caroline Verwilghen goed voor een podiumplaats. Ze sprong zelfs als enige in haar reeks een dubbel Axel. Een gewaagd risico maar het benadrukt haar talent en vastberadenheid.

Het BK werd gedomineerd door de jonge talenten van schaatsclub Kristallijn Gent waar de elfjarige Caroline Verwilghen uit Knokke-Heist lid is. “Ik schaats zelf van jongsaf en door mee te gaan, is onze dochter daar ingerold”, vertelt mama Sylvie Tack. Caroline was vijf jaar toen ze haar eerste schaatsen aantrok. Ondertussen stijgt ze in de competitie van het kunstschaatsen. Op het voorbije BK greep ze in de categorie Intermediate Novice Meisjes (INO) een bronzen medaille.

Vijf categorieën

Een officieel Belgisch kampioenschap is er voor A-schaatsers in vijf verschillende categorieën, volgens hun leeftijd en niveau: BasicNovice,Intermediate Novice, Advanced Novice, Junioren en Senioren. “Je moet heel wat recreatieve en B-wedstrijden doorlopen om voldoende punten te verzamelen om aan het BK te mogen deelnemen.”

In die categorieën dien je tevens voldoende punten te hebben en moet je onder een bepaalde leeftijd blijven. “De laatste maanden was ik goed bezig en heb ik verschillende keren het podium behaald, ook op enkele buitenlandse wedstrijden, in Estland en Denemarken. Op een BK is de concurrentie groot en was het afwachten waar ik zou eindigen, met in mijn categorie 34 meisjes waar de eerste tien gemakkelijk kans maakten op het podium. Met het brons ben ik hoe dan ook zeer tevreden”, lacht Caroline.

Trapje hoger

De jonge schaatsster heeft de voorbije maanden voldoende punten behaald om een trapje hoger te zetten, naar Advanced Novice. Dit is een moeilijke categorie waarin meisjes tot 17 jaar deelnemen. “Vanaf volgende maand schuift ze door en komt er meer bij kijken. Zo zal Caroline een tweede kür en een bijkomende choreografie moeten aanleren, want ze zal dan tijdens wedstrijden twee keer het ijs op moeten”, besluit Sylvie Tack. (ACR)