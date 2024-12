Caine Haers wint Belgische titel kickboksen

Caine Haers (18) uit Wulpen werd Belgisch kampioen kickboksen bij de nieuwelingen in de gewichtsklasse beneden 61 kilogram. Een prestatie waar zijn trainer Joey Van Eesbeek, hijzelf en zijn ouders terecht heel trots op zijn.

“Onze zoon had zich heel goed voorbereid op dit kampioenschap, maar het is toch altijd een beetje spannend hoe de kampen zullen aflopen”, aldus de mama van Caine. “Hij trainde heel hard en lette bijna minutieus op zijn voeding en dan mag je goede hoop koesteren op een prijs. Gelukkig moest hij maar twee wedstrijden vechten, want die kampen zijn best slopend.”

Caine besloot op jonge leeftijd om te kickboksen, een best verwonderlijke keuze voor een achtjarige. “Ik had verschillende video’s gezien van deze sport en vond kickboksen de beste manier om me goed te kunnen verdedigen. Ik heb lang ook gevoetbald bij KV Koksijde-Oostduinkerke, maar sinds vorig seizoen leg ik me volledig toe op kickboksen. Het is mijn ultieme droom om later in het professionele UFC-circuit te kunnen vechten, maar uiteraard wil ik ook graag trainer worden in mijn huidige club (Westcoast Thai boks & MMA, red.).”

De student in de sportrichting van MSKA in Roeselare spendeert zo goed als al zijn vrije tijd aan de sport waarin hij onlangs de Belgische titel behaalde. “Ik train vier dagen per week anderhalf uur in de club en daarbovenop sport ik nog eens 18 uur op school. Thuis heb ik ook heel wat toestellen en materialen om mijn conditie op peil te houden.”

“Samen met mijn voedingscoach let ik heel erg op wat ik eet. Ik moet streng zijn voor mezelf als ik verder progressie wil maken. Vaak de bloemetjes buitenzetten, zoals heel wat leeftijdsgenoten, zit er voor mij niet in. Dat vind ik niet heel erg, want ik leef ten volle voor mijn sport.”

De komende maanden zijn heel belangrijk voor de jonge kickbokser. “Eind januari start de competitie en dan moet ik drie kampen winnen om te kunnen doorstoten naar de C-klasse. Dan ben ik geen amateur meer en ben ik goed op weg om mijn grote levensdroom als kickbokser waar te maken”, besluit Caine. (PDC)