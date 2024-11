Budo Karate valt in de prijzen op Belgisch kampioenschap

Vier leden van Budo Karate Oostende mochten zich zaterdag voor de allereerste keer bewijzen op het BK karate in Andenne. Gilery Desloover vocht een geweldige reeks en versloeg in haar klasse de meervoudig Belgisch kampioene van Le Chardon uit Brussel. De halve finale verloor ze daarna nipt. In de herkansing toonde Gilery voldoende veerkracht en behaalde ze een bronzen medaille.

Hailey Demeulenaer deed het slim en strategisch. Ze moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de later winnaar. Dankzij haar doorzettingsvermogen was ook zij in de herkansingen goed voor een derde plaats.

De twee andere leden, Milena Mohrabyan en Ademi Gjemajl, deden een waardevolle ervaring op. Ademi behaalde een mooie vierde plaats bij de seniors. (ACR)