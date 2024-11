Brugse zeiler Mathieu Pinsart met Mateo Leclerq wereldkampioen

Mathieu Pinsart en Mateo Leclercq van de Royal Belgian Sailing Club in Duinbergen werden in Barcelona wereldkampioen zeilen in de Nacra 15-klasse. Het duo maakt een schitterend jaar mee, want eerder in Cagliari (Sicilië) werden ze in dezelfde klasse vice-Europees kampioen.

Mathieu Pinsart uit Brugge, vormt binnen de jeugdwerking van RBSC Duinbergen nu zo’n twee en een half jaar een team met de Brusselaar Mateo Leclercq. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden die maar drie van de vijf geplande wedstrijddagen toelieten, zetten zij met doorzettingsvermogen en de nodige veerkracht een sterke reeks van negen races neer, met indrukwekkende scores. Zij eindigden hiermee als wereldkampioen voor een Frans team en een Italiaans duo, in een deelnemersveld van maar liefst 80 teams uit twaalf landen. (ACR)