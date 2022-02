Brugse shorttrackers in de prijzen op Vlaams kampioenschap

Shorttrack staat tegenwoordig in de belangstelling bij de schaatsers in ons land, mede door het brons voor Hanne Desmet op de voorbije Winterspelen in Peking. Voeg daar ook nog het goud aan toe van langebaanschaatser Bart Swings en je krijgt een wel heel populaire sport.

Het voorbije weekend had in Hasselt het Vlaams kampioenschap shorttrack plaats. Maar liefst 54 deelnemers daagden op om in hun verschillende leeftijdscategorieën te strijden voor de Vlaamse titels. Van Juniores F tot Masters, alle leeftijden tekenden present in de Schaverdijn in Limburg. In sommige categorieën was de strijd groter dan in andere, maar iedereen ging vol voor het Vlaamse goud.

De Brugse Shorttrack Club (BSC), onder leiding van de coaches Franky Vanhooren en zijn echtgenote Marij Timmerman, waren met twaalf schaatsers aanwezig en die waren goed voor negen podiumplaatsen.

Alexandra Danneel uit Zandvoorde kroonde zich tot nationaal kampioen bij de Dames Senior A. An Mommaerts deed haar dat na bij de Masters. Verder was er bij BSC een zilveren medaille voor Nienke De Jong (Senior Dames B), Febe De Kimpe (Meisjes F), Rino Vanhooren (senior Heren A) en Luc Vankeirsbilck (Masters Heren). Brons was er voor Tjorven De Vuyst (Jongens D), Margot Gevaert (Senior Dames B) en Youri De Vuyst (Masters Heren).

Warre Van Damme naar WK

In de herencategorie van de Junioren A was Bruggeling Warre Van Damme (Shorttrackclub Kristallijn in Gent) niet aanwezig op het VK. Hij vertrok maandagmorgen met de Belgische selectie naar het Poolse Gdansk om er volgend weekend deel te nemen aan het WK shorttrack voor Junioren.

(ACR)