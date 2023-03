Brugse Darts Federatie beleeft enorme groei: “Straks 40 ploegen in competitie”

De dartssport is hot in ons land. Ook in Brugge is dat het geval, de plaatselijke dartsfederatie noteert er een gevoelige stijging van het aantal leden. Vandaag vrijdag betwisten zij het kampioenschap van Brugge.

De populariteit van darts stijgt nog elke dag. Competitief wordt er binnen de Brugse Darts Federatie (BDF) in drie verschillende klassen gespeeld, waarin er elk jaar twee teams stijgen of degraderen. “Vorig seizoen hebben we alles in een applicatie gegoten, met een rangschikking en zo meer”, opent Dylan Ballegeer, wedstrijdleider en kapitein van de tweede ploeg in café Santa Cruz.

Vierde klasse?

“Een viertal jaar geleden waren er 14 ploegen in Brugge. Nu tellen we er 30 en er zijn al aanvragen om daar nog eens 5 teams aan toe te voegen. Plus dat er wellicht nog veel ploegen zullen splitsen of zij die dit jaar in de derde klasse met wellicht aan een teveel aan spelers zijn gestart. Je moet minimum met 4 zijn en maximum met 12 zijn om in competitie te starten. Er zijn ploegen met meer spelers zodat we volgend jaar in Brugge naar 40 ploegen gaan. Meer dan 10 per reeks gaat moeilijk. Dus komt er wellicht een vierde klasse.”

Het succes van Dimitri Van den Bergh op het voorbije WK, maar ook de knappe prestaties van de andere Belgen binnen deze ijdele pijlsport doen de populariteit van het darts ook in Brugge de hoogte inschieten. Naast de competitie, zijn er nog een drie tornooien die door de BDF worden georganiseerd, er is een bekercompetitie en het kampioenschap van Brugge dat vandaag vrijdag 10 maart plaatsheeft voor de leden van de BDF in zaal De Wara in Oostkamp.

Blinde loting

“Dit jaar is er een zogenaamde blinde loting waar het getrokken koppel zowel tegen als met een topper kan spelen. En topspelers die hebben we wel in Brugge, zoals Andy Baetens, Geert De Vos en Mario Vandenbogaerde. Naast hen hebben we heel wat recreatieve spelers. Ook zij dingen uiteraard mee naar een plaats in de ranking. De eerste 16 spelen dan eind dit jaar de Brugse masters. Daar nemen er nog eens 4 met een wildcard aan deel zodat we aan 20 spelers per reeks komen.”