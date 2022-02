Brugge Boat Race enkel met Belgische boten

In het weekend van 26 en 27 februari zou de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) uitpakken met de 27ste editie van de Brugge Boat Race. De covid-pandemie zorgt er echter voor dat de internationale roei-tweedaagse ook dit jaar niet kan plaatsvinden. De organisatie pakt nu in de plaats uit met een roei-evenement enkel voor Belgische boten.

De Brugge Boat Race vindt plaats op het kanaal Oostende- Brugge. De vijf kilometer roeien tegen de tijd, tussen de brug van Nieuwege en het KRB-clubhuis aan het Waggelwater in Sint-Andries, staat bij vele internationale roeiers met stip genoteerd en wordt beschouwd als de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Op zaterdag komen de achtriemen in actie, op zondag de kleinere boottypes. In het verleden goed voor circa 900 roeiers uit diverse landen.

Na de annulatie vorig jaar wilden we toch graag een event organiseren

Vorig jaar besloot de organisatie binnen de KR Brugge de tweedaagse omwille van de pandemie te schrappen en ook dit jaar wordt de editie, die het laatste weekend van februari zou plaatsvinden, geannuleerd. “Na de annulatie vorig jaar wilden we toch graag een event organiseren. Er was heel veel animo in de club om te roeien en veel ploegen zijn al maanden aan het oefenen, vooral in de acht met stuurman”, weet Frank Pottie.

Enkel Belgisch

Er waren niettemin te veel onzekerheden en te grote logistieke uitdagingen om een volwaardige internationale editie van de Brugge Boat Race op poten te zetten. Daarom heeft de organisatie beslist om het internationale luik dit jaar te annuleren, maar toch een Belgisch event te organiseren. “Uit reacties van de Belgische clubs is gebleken dat er veel enthousiasme is om te roeien, misschien zelfs meer dan traditioneel het geval is voor de Belgische clubs”, klinkt Pottie. “Ook de roeifederaties waren blij dat er een wedstrijd kon komen. Zij hebben ons aangemoedigd om door te zetten.”

Dus wordt het een ‘limited edition Brugge Boat Race’ die plaatsheeft op zaterdag 26 februari en waarop enkel de Belgische verenigingen uitgenodigd worden. “We hebben het tweedaagse programma omgevormd tot een eendaagse en om de geest van de BBR levendig te houden, hebben we er de voorkeur aan gegeven om twee manches in te richten voor gestuurde achten (8+) en dan nog een manche voor alle andere boten.”

De eerste manche (8+) in de verschillende leeftijdscategorieën heeft plaats op zaterdag 26 februari vanaf 10.30 uur, gevolgd door de tweede manche om 13 uur. Twee uur later komen de andere boten op het water. Om 17 uur is er de prijsuitreiking. (ACR)