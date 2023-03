Brugge Boat Race brengt meer dan veertig achtriemen op het water

Zaterdag had in Brugge het eerste luik van de Brugge Boat Race plaats. Een lange afstandsregatta in achtriemen met stuurman op het kanaal Brugge-Oostende tussen Nieuwege en het clublokaal van het organiserende KR Brugge of een afstand van vijf kilometer.

Tristan Vandenbussche werd het weekend ervoor vicewereldkampioen indoor bij de U23. De Bruggeling liet de boatrace in zijn stad om fysieke redenen links liggen en hij wil verder wennen aan zijn nieuwe skiffboot in het vooruitzicht van de lange afstandswedstrijd van komend weekend in Seneffe. Niels Van Zandweghe haakte af wegens een blessure en Tibo Vyvey roeide na zijn medische problemen van vorig jaar zijn eerste officiële wedstrijd op zondag in skiff. Geen Bruggelingen dus van bij de Belgian Sharks voor een deelname in een boot met acht. Diverse Gentenaars deden dat wel, onder toeziend oog van bondscoach Axel Müller die samen met zijn zoon de Brugge Boat Race bijwoonde.

Er kwamen in totaal 44 achten aan de start of circa 350 roeiers. Vijf boten waren van de KRB, met dames, gemengde teams, heren masters en junioren. Dit jaar namen deelnemers uit negen Europese landen deel aan dit unieke wedstrijdprogramma van boord-aan-boord wedstrijden. Bij de mannen was de beste tijd voor de gemengde boot van de Gentse RS en KR Sport Gent, met onder andere de Belgian Sharks Boris Taeldeman en Aaron Andries in 16:40’46. Zij gingen maar liefst elf seconden sneller dan KRC Gent met onder andere Tim Brys, als de regerende nationale kampioen in het koninginnennummer.

Dubbel aantal vrouwen

Een gemengde Duitse boot uit Düsseldorf liet de derde tijd noteren. Landgenoten van hen uit Bon roeiden als snelste dames. Gentse RS en KRC Gent toonden zich het sterkst bij respectievelijk de junioren mannen en vrouwen. Bij de Masters ging de eerste plaats naar een Duits gemengde boot uit onder andere Krefeld in 20:56’00 voor een achtriem van de plaatselijke Koninklijke Roeivereniging Brugge (21:33’00).

De KRB bestaat reeds meer dan 150 jaar en is hiermee de oudste Vlaamse roeivereniging. Het aantal vrouwelijke leden is er door de jaren heen flink verdubbeld tot een derde van het totale aantal leden. “We hebben vooral zeer veel sportieve dames die ervoor gaan”, vertelt Anne Cloet. “Die race met acht is voor ons ondertussen een traditie geworden. Het is nu reeds zo’n tien jaar dat we hieraan deelnemen. En het was een succes. De weersomstandigheden waren prachtig, het water was vlak, de wind was gewillig en de zon kwam er af en toe eens door. Dus ideaal roeiweer.” Zondag opnieuw van dat, want dan roeide het merendeel van hen in een kleiner boottype. “In totaal zitten we wekelijks zo’n twee tot drie keer in de boot. Het is een teamsport, technisch en we moeten vooral elkaar verstaan om het juiste evenwicht te vinden.” (ACR)