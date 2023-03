Broers Ryan en Ray zijn Belgisch kampioen jiujitsu

De broers Lodens uit Knokke-Heist zijn al jaren een begrip in het jiujitsu, een gevechtskunst die een combinatie is van aikido, judoen karate. Er zijn drie wedstrijd disciplines: Fighting System, Duo System en Jiu-Jitsu/ Ne Waza.

In Fransnes-Lez-Anvaing in de provincie Henegouwen heeft dit weekend het Belgisch kampioenschap jiujitsu plaats. De broers Ryan (22) en Ray Lodens (18) uit Knokke-Heist kwamen er in actie en waren beiden goed voor een nationale titel.

EK in Kroatië

Ryan werd Belgisch kampioen in de categorie volwassenen Fighting -62 kg door de eindstrijd te winnen tegen Louis Cloots. In Ne Waza waren de rollen omgekeerd en moest de Knokkenaar genoegen nemen met zilver. In Fighting U21 -62 kg ging het goud naar Ray Lodens.

Ian (24), de oudste broer van de drie, kwam niet in actie op het BK. Hij beperkt in 2023 de tornooien en zal ook afscheid nemen van de sport na zijn deelname aan de Combat Games en het daaropvolgende EK. Hij trekt daar samen met Ryan naartoe, als eerste op de internationale ranking. De Combat Games heeft eind oktober in Riyadh in Saoedi-Arabië plaats. Het EK voor volwassenen is in november in Kroatië.

Trainers

Ryan en Ray Lodens fungeren als trainer bij Ju Jitsu Kuo Long in Knokke-Heist. De club is ongeveer veertig jaar bezig en kende door het succes van de broers Lodens ongeveer een verdubbeling van het aantal leden. De kersverse kampioenen trokken zondag opnieuw naar het BK om een tiental jongeren uit hun club te begeleiden. “Ik hoop toch op een mooi aantal medailles”, klinkt Ryan die met de familie voor een drukke agenda staat.

“Over een maand is er een Grand Slam in Parijs, midden juli is er voor mij het WK in Mongolië, in augustus volgt dan het WK voor Ray in Kazachstan en in oktober zijn er de Combat Games.” De broers Lodens zijn ondertussen een koekenverkoop gestart om een deel van hun vele reizen te bekostigen. “Als de verkoop goed verloopt zullen we in mei misschien nog aan een Grand Slam in Thailand deelnemen. Het wordt dus nog een druk programma”, aldus Ryan Lodens. (ACR/ GF)