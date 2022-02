Broers Lodens uit Knokke-Heist succesvol op BK jiujitsu

In Beveren had het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap jiujitsu plaats. Een kolfje naar de hand voor de broers Ian, Ryan en Ray Lodens uit Knokke-Heist.

Ray, de jongste van de drie, werd nationaal kampioen in Fighting U21 in -62 kg. Daarna bij de volwassenen was hij goed voor brons in dezelfde gewichtsklasse. Hij moest zijn broer Ryan in die Fighting Adults -62 kg met zilver laten voorgaan.

Het was de bedoeling dat Ryan daags nadien in actie zou komen met Paolina Jansen-Buonsenso, zijn nieuwe vrouwelijke trainingspartner in het jiujitsu, maar hij blesseerde zich zaterdag aan de hand en kon hierdoor niet meer in actie komen op het BK. “Internationaal doet men sinds kort op de eerste dag duo, de dag nadien fighting. Waarom kan zoiets niet in België?”, vraagt nationaal coach Leon Verbraeken zich af.

In Duo Adults gemengd was er een nationale titel voor Ian Lodens, samen met zijn vaste partner, de Antwerpse Charis Gravensteyn. Beiden zullen komende zomer (7-17 juli) ons land vertegenwoordigen op de World Games in Birmingham in de staat Alabama in de Verenigde Staten. “Het jammerlijke is dat ze duo bij de mannen hebben afgeschaft. Enkel in mix konden wij ons kwalificeren en er is slechts één land dat mag deelnemen”, weet Ian, die eerder al eens met Charis aan de World Games deelnam in 2017 in Polen. Toen was het duo goed voor een bronzen medaille.

Laatste duo mix

De World Games is een groot internationaal multisportevenement, bedoeld voor sporten, of disciplines of evenementen binnen een sport, die niet aan de Olympische Spelen deelnamen. Dit wordt overigens het laatste groot tornooi voor Ian Lodens en Charis Gravensteyn, aangezien ze deze zomer een punt zullen zetten achter hun duo-carrière.

“Dus willen we alles op alles zetten om het goud binnen te halen maar dit zal een grote uitdaging worden. Onze grootste concurrenten zullen wellicht Thailand en Duitsland zijn. We verloren het laatste WK tegen het Thais duo in de halve finale waarna het Duitse duo in de finale hen kon overtreffen. Nu hopen we toch zeker op de hoogste plek te eindigen om zo onze carrière van tien jaar samen als duo mooi te kunnen eindigen”, aldus Ian Lodens.

Op het BK in Beveren deden ook twee atleten mee uit Kuo Lung Knokke-Heist. Stamatis Athanasatos werd Belgisch Kampioen in Fighting U18 -81 kg en Nora Mouttaqui haalde het brons in Fighting U16 -48 kg, met Ryan Lodens als hun coach. (ACR)