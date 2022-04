Bredense sportprijzen uitgereikt: Platina Eend gaat naar Jaan Peene

Na een onderbreking van twee jaar werden de sportprijzen in Bredene opnieuw uitgereikt tijdens een feestelijke viering gekoppeld aan een sportquiz in het MEC Staf Versluys.

De Platina Eend, de trofee voor de belangrijkste sportprestatie van het afgelopen jaar, gaat naar Jaan Peene. Jaan speelt boccia (sportclub GIDOS) en maakte in 2021 een heel sterk debuut op internationaal niveau. Hij was geselecteerd voor het Europees kampioenschap en deed het daar meer dan behoorlijk. Als boccia-speler behoort Jaan tot de Belgische top. De tweede genomineerde was Kenneth Brouckmeersch die vorig jaar, naast tal van andere duurlopen, de Marathon Des Sables liep. Ook duurloper Steve De Cloedt was genomineerd.

De ‘Schaal voor sporttoewijding’ gaat dit jaar naar Eddy Hendryckx. Eddy mag best wel een levende legende genoemd worden in de Bredense basketbalwereld. Van in het najaar ’96 is hij betrokken in het basketbal. Hij was voorzitter en nog steeds secretaris van KBOB. Destijds lag hij aan de basis van de fusies tussen de damesclub Jezebel en BBC Bredene en nadien met de dames van Oostende (OBBC).

Sportambassadeurs

Beloftevolle jongeren werden in de bloemetjes gezet voor hun prestaties van het voorbije jaar: Mats Coenije in het golfsurfen en Julie Hendrikx in het wielrennen. Mats werd Belgisch kampioen in het golfsurfen bij de U18. Wielrenster Julie Hendrickx mag dan weer terugblikken op een mooi 2021 met o.a. een provinciale titel en deelname aan het wereldkampioenschap bij de juniores.

Steve Bebelaar, die het voorbije jaar door 475 gemeenten heeft gefietst en hiermee duizenden kilometers aflegde en Danny Hendrikx van jiu jitsu-team Myiamoto werden uitgeroepen tot sportambassadeurs. Myiamoto werd trouwens ook gehuldigd als ‘sportvereniging’. De succesvolle club bestaat dit jaar immers 20 jaar. En ook dansclub SYKYC mag terugblikken op een mooi jaar met een aantal glansprestaties. De beide clubs waren dit jaar de ‘Sportploegen in de kijker’.

Quiz voor de clubkas

De uitreiking van de sportprijzen wordt telkens gekoppeld aan een leuke sportquiz. Dit jaar namen 22 ploegen deel. Winnaar van de quiz werd schaakkring Het Vliegend Peerd. Zij wonnen hiermee een cheque van 250 euro voor hun clubkas. De eerste 7 ploegen uit het klassement trokken met een geldbedrag voor hun club huiswaarts.