Boxingclub Brugse Beer draait op volle toeren: Eerste Fight Night voor volle zaal

Boxingclub Brugse Beer in Assebroek kent een forse groei. Sergei Ballegeer kreeg er ondertussen het gezelschap van Sven Byosière. Samen organiseren zij op zaterdag 14 december de eerste Fight Night in Oostkamp.

Sergei Ballegeer, omschreven als Brugse Beer, stopte ruim drie jaar geleden met competitie boksen. Maar hij hing de handschoenen niet definitief aan de haak. Hij wilde de bokssport in Brugge vertegenwoordigen en als trainer de jeugd begeleiden. Langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek stampte hij Boxingclub Brugse Beer uit de grond. “Momenteel zijn we hier anderhalf jaar bezig”, vertelt hij. Nu met zo’n 170 jongeren en evenveel volwassenen, met een leeftijd tussen 6 en 65 jaar.”

Bij de jeugd wordt de basis spelenderwijs gelegd om de instap laagdrempelig te houden.

Ook kickboksen

“Daarna letten we heel goed op de techniek zodat ze later voldoende opgeleid zijn om eventueel in competitie te boksen. Naast fysiek is er ook het mentale aspect. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe mensen. We willen ook het kickboksen verder introduceren. Ik heb een passie voor beiden. Niet enkel de sport, maar wat het de mens ook bijbrengt”, aldus Sergei.

Sven Byosière organisator het Brugse boksgala en vanaf het eerste uur trainer van Boxing Club King Cobra stapte daar in september op en vervoegde Sergei, zijn poulain van destijds. “De voorbije vijftien jaar heb ik heel wat boksrelaties opgebouwd. Samen met Sergei ga ik nu voor de eerste Fight Night op 14 december, vanaf 18 uur in Oostcampus in Oostkamp. We zijn uitgeweken omdat we niet meteen een locatie vonden in Brugge. Voor de tweede editie van Fight Night, op 19 april 2025, in het paasweekend, trekken we naar zaal De Polders in Dudzele. Op die manier willen we stelselmatig groeien om er in Brugge zelf een groot evenement van te maken.”

Fight Night

In Oostkamp is er een profkamp tussen twee Belgen, Ismaël Lakhal en Samad Idrissou, gevolgd door tien amateurkampen, met boksers uit de Brugse Beer. “De voorverkoop loopt zeer goed. We verwachten een volle zaal.” (ACR)