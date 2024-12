Besox HBC Izegem vecht voor play-offplaats

De heren van Besox HBC Izegem kennen voorlopig een minder succesvol seizoen dan verwacht in eerste nationale. De eerste prioriteit is nu om een plaats te bemachtigen voor de play-offs. Op dinsdag treffen ze HC Visé in de kwartfinale van de Beker van België.

“We kunnen momenteel niet echt tevreden zijn natuurlijk”, opent de 24-jarige pivot Robin Samyn uit Izegem. “We hebben wel wat blessures gehad, onder andere heel wat middenveldspelers zijn uitgevallen en zijn ook nog niet terug.”

“Daar hebben we wat ongeluk in gehad. Maar ik had het me sowieso toch anders voorgesteld. Ik had gedacht dat het vlotter zou gaan. Al is het altijd wel aanpassen aan een nieuwe competitie. Hoe dan ook hadden we allemaal verwacht om hoger te staan in het klassement.”

Het eerste doel is nu voor de Izegemnaars om een plek in de play-offs te bemachtigen. “Dat moet haalbaar zijn en alles is ook opnieuw mogelijk dan. Maar eerst daar geraken en dan kijken we verder. Misschien staan we tegen dan ook weer voltallig”, hoopt Robin.

Underdog

“Er kan nog heel veel veranderen. We zitten tenslotte nog niet aan de helft. We zullen in ieder geval ons uiterste best moeten doen om op te schuiven in het klassement.” Op dinsdag 10 december is er de kwartfinale van de Beker van België tegen de BENE-League winnaar van vorig seizoen, Visé. “Een heel sterke tegenstander natuurlijk. Vorig jaar konden we er telkens niet van winnen, maar ik kijk er naar uit om weer een wedstrijd op dat niveau te spelen. Wij zijn de underdog en kunnen enkel winnen. De druk ligt bij hen, niet bij ons en ik reken op een stevige pot handbal en een goed gevulde zaal.”

Maar eerst de verplaatsing naar Sprimont op zaterdag voor de competitie. “Op papier zijn ze een iets haalbaardere kaart. Ik verwacht wel een pittige match, maar zo heb ik ze graag”, besluit Robin. (RV)