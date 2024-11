Bernard wint BK karabijnschieten

Bernard Vanoverberghe (70) uit de Meiweg in Zwevegem, werd opnieuw Belgisch Kampioen karabijnschieten in categorie Senior 3, voor schutters vanaf 60 jaar. Bernard is lid van de schuttersvereniging Sint-Hubertus in Beveren-Leie.

Met enthousiasme vertelt Bernard over zijn liefhebberij. “Ik ben een uniek exemplaar in België”, zegt hij. “Ik ben immers de enige die linkshandig schiet, maar mikt met mijn rechteroog. Vroeger had men speciale geweren voor linkshandigen, maar tegenwoordig zijn de karabijnen voor zowel links- als rechtshandigen.”

Een grote verandering is de digitalisering. “Nu wordt de schietschijf digitaal opgemeten, zodat we eigenlijk nog preciezer moeten schieten. Het komt dus op een tiende van een punt.”

Het was zeker geen toevalstreffer dat Bernard Belgisch Kampioen werd. Hij haalde de titel ook al in 2016, 2017, 2018 en 2019. Na de twee coronajaren zette hij in 2022 zijn zegetocht verder. Vorig jaar kon hij door een heelkundige ingreep niet deelnemen.

Als reden voor zijn succes, noemt Bernard het trainen. “Normaal schiet ik zo’n vier keer per week. Wanneer er kampioenschappen in de agenda staan, ga ik een maand lang nagenoeg elke dag trainen.”

Gevaarlijk?

De schietsport is volgens onze gesprekspartner niet zo populair omdat het enerzijds als gevaarlijk wordt bestempeld en anderzijds te weinig in de media komt. Aan het mediaprobleem proberen we met dit artikel iets te verhelpen. Dat het niet veilig zou zijn, is volgens Bernard een totaal verkeerde interpretatie. “Ten eerste, het is meer dan zomaar schieten. We moeten goed letten op de plaatsing van onze voeten, we dragen een speciaal kostuum, er zijn dopingcontroles … Bovendien zijn er ook vele controles op het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Geloof me, schieten is veiliger dan voetballen.”

Betaalbaar

Is karabijnschieten een dure sport? Bernard is duidelijk: “De investering bij de opstart is misschien wel hoog, maar is dit niet bij alle sporten zo? Eenmaal het materiaal er is, is schieten zeker een betaalbare sport”, besluit hij resoluut. (GJZ)