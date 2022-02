Benny Fischer loopt tien maanden na hartoperatie marathon in drie uur

Oostendenaar Benny Fischer, bekende afstandsloper en winnaar van het SOK-Loopcriterium 2019, onderging vorig jaar, op 1 april 2021, een hartoperatie. Tien maanden na de ingreep trok hij met tien atleten van zijn Fischer-loopteam naar Sevilla (Spanje) om er deel te nemen aan de Zürich Marathon. Het persoonlijk record van Benny op de marathon bedraagt 2u27’ en het doel was om de Spaanse marathon te lopen in minder dan 3 uren.

“Het werd 2u59’ maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost”, vertelt Benny vanuit Sevilla. “Vanaf km 28 heb ik afgezien als de beesten en veel pijn geleden. Op karakter heb ik doorgebeten en uiteindelijk liep ik over de finish na net iets minder dan 3 uren. Ik heb mijn doel bereikt, maar ik heb tijdens de wedstrijd enkele keren mijn pijngrens moeten verleggen. De komende weken zal ik het rustig aan doen om voldoende te herstellen van de zware inspanningen.”

Het team Benny Fischer heeft uitstekende prestaties geleverd. Bij de dames finishte Tamara Vereecke in 3u38’, Heidi Dupont in 3u36’. Bij de heren was er een uitstekende prestatie van Bjorn Verpoorte. Hij liep de marathon in een sterke tijd van 2u35’. De andere tijden: Benjamin Devriendt (2u52’), Michael Rouzee (2u53’) en Peter De Groof (3u28’). (FRO)