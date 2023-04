Belgische riders halen medailles op Cold Water Classic wakeboarden in Knokke-Heist

Met 85 deelnemers uit 12 verschillende landen, zowel nationale toppers als wereldkampioenen, was de concurrentie op de Cold Water Classic wakeboarden, de eerste manche van de IWWF World Cup, in Knokke-Heist niet mals. Toch drukten de Belgische riders hun stempel op de rankinglist met zeven medailles. Vier leden van Lakeside Paradise (Knokke-Heist) wonnen samen vijf medailles.

Louis Eggerickx behaalde een bronzen medaille bij wakeboarding open men. Niet alleen in wakeboard is hij een talent, ook in de discipline wakeskate mocht hij het podium betreden met een tweede plaats bij de open men. Louis’ trainer Glenn Vandenberghe was niet alleen aanwezig om hem aan te moedigen.

Glenn deed zelf ook mee aan de competitie en werd vierde bij de wakeboard open men. Binnenkort vertrekken Glenn en Louis vertrekken samen op wakeboard-avontuur. Ze zullen trainen in verschillende cableparks wereldwijd. Daarbij beginnen ze in Lunar Cablepark in Spanje. Nadien trekken ze richting Azië, een continent gekend om zijn cable parks.

Andere resultaten

Bij de open ladies finale evenaarde Pauline Appelmans, Belgisch kampioen, haar resultaat van vorig jaar. Ze ging naar huis met de zilveren medaille.

In de reeks masters men bemachtigde Jordy Neef een bronzen medaille. In de reeks junior ladies verdiende Lowa Vancutsem (Musicride Froidchapelle), wereldkampioen 2022 U14, zilver.

In de discipline wakeskate bij de junioren behaalde Elian Coosemans de derde plaats. Dat is heel knap want hij kon door een blessure bijna een jaar niet trainen.

Twee andere leden van Lakeside Paradise wonnen geen medaille maar ze kwalificeerden zich wel voor de finale. Kaat Bastiaens eindigde vierde bij wakeboard open ladies, Noah Ferson zesde bij wakeskate junior men. (P.R.)