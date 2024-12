Belgian Waterski Showteam lanceert crowdfundingscampagne: “Graag naar het WK in Australië”

Om in maart 2025 te kunnen deelnemen aan het WK in Australië start het Belgian Waterski Showteam een crowdfunding. De campagne is opgebouwd rond een symbolisch idee:1 euro is 1 kilometer. Met 16.522 kilometer te overbruggen, hoopt het team genoeg geld in te zamelen om z’n droom werkelijkheid te maken.

Het Belgische team vertegenwoordigt sinds 2011 ons land op het WK showskiën, een spectaculaire sport die talent, teamwork en discipline combineert. Ondanks beperkte middelen werd het team in 2022 derde, een primeur in de Belgische geschiedenis. Nu dromen ze van een nieuwe podiumplek, maar daar is steun voor nodig. “Omdat showskiën geen olympische sport is, ontvangen de atleten slechts minimale steun. De teamleden dragen bijna alle kosten zelf, van intensieve trainingen tot internationale reizen”, zegt Mario Lagae, die instaat voor de logistiek.

De reis naar Australië brengt een grotere uitdaging met zich mee: transport van materiaal:ski’s, decor en andere benodigdheden moeten per container of luchtvracht worden vervoerd. Vandaar de crowdfunding. Daarnaast is men op zoek naar sponsoring en doet men diverse initiatieven om de reiskosten – vliegtickets en verblijf voor het hele team – alsook de extra kosten naar de beneden te halen.

Jurgen Van der Heyden staat voor en met het Belgian Waterski Showteam op de kerstmarkt in Kortrijk. Daar sluiten ook de leden van het West-Vlaams Showteam uit Jabbeke op aan. Hoe groter de opbrengst daar, hoe minder de deelnemers voor het WK hoeven te betalen.

Voorbereiding gestart

“Het is de tweede keer in Australië. De vorige keer stak corona er in laatste instantie een stok voor en moesten we zonder deel te nemen meteen terug naar België”, weet Jens Vansevenhant uit Jabbeke. “Ondertussen zijn we in een zwembad en in zaal volop bezig met wat we in maart willen brengen. Voornamelijk het showverloop en de choreografie.” Diverse landen hebben afgezegd omdat het te duur is. Australië, de VS en Canada zijn er wel. Net als wij. Hopelijk lukt dat dankzij de crowdfunding.” (ACR)

De campagne‘The Road to Down Under 16.522 km’is te vinden opsteunactie.be.