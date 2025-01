Beau Brunclair Belgisch kampioen skateboarden

Skatepark Rampaffairz in Wevelgem vormde onlangs het decor voor het BK skateboarden. Bij de mannen won Beau Brunclair uit Zandvoorde van zijn generatie- en stadsgenoot Noah De Jaeger.

Jonathan Vlerick (25) uit Kortrijk werd derde. Beau en Noah (Be Gold-programma) zijn volop bezig met hun olympisch kwalificatietraject richting Los Angeles 2028. Beau (15) werd voor de tweede keer op rij, na een bloedstollende strijd, Belgisch kampioen in de categorie Street Men en had de eer om regelmatig samen te trainen met olympiër en veelvuldig Belgisch kampioen Lore Bruggeman uit Deerlijk. Zij won de nationale titel bij de dames.”

Jack Wachtelaer (11) uit Bredene was goed voor goud bij de U13. Beau, die een internationale trainingsstage achter de rug heeft en enkele dagen in Oostenrijk ging snowboarden, volgt in Athena Oostende de richting EduSkate waar hij in actie komt in de Veiling in Oostende, onder leiding van Levi Vermote.

Leerstof

“Ik moet daarnaast net zoals mijn klasgenoten dezelfde leerstof kennen, boekbesprekingen maken en examens afleggen. Ik ben verder aangewezen op zelfstudie wat veel zelfdiscipline vergt.Gelukkig kan ik rekenen op de steun van directeur Lars Wallaeys en zijn hele team.”

De privécoach van Beau, Timothy Wachtelaer die jarenlang topskater is geweest, begeleidt hem overal ter wereld bij wedstrijden los van Skateboard Vlaanderen waar hij kan rekenen op coach Dimitri Geyzen en directeur Kevin Bronckaers. “Als voorbereiding skate ik bijvoorbeeld in Beastwood in Brugge of in Byst Academy in het Nederlandse Den Bosch, voor trainingen met de olympiërs Matias Del Ollio, Keet Oldenbeuving en Nederlandse kampioen Tijmen Overbeek.”

Beau werkt momenteel volop aan switch skaten, met zijn tegenovergestelde voet naar voor rijden. “Het levert op wedstrijden veel punten op.Met het oog op LA wil ik zo hoog mogelijk eindigen op de World Skatewedstrijden in Italië, de VS en Japan. Volgende maand vertrekken we op stage naar Miami. Verder staat mijn agenda propvol met buitenlandse wedstrijden.” (ACR)