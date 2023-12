Badmintontornooi in Ogierlande door Gitse BC

De Gitse badmintonclub organiseerde op 2 december een nationaal jeugdtornooi voor spelers van 9 tot 15 jaar. “In totaal waren er ongeveer 90 ingeschrevenen van over heel Vlaanderen. De coronapandemie heeft er in onze club serieus ingehakt, maar we zijn opnieuw aan het groeien. We hebben een actieve jeugdwerking en ook een aantal nieuwe jonge leden zijn erbij gekomen. We trainen intensief om tegen ons 50-jarig bestaan in 2025 opnieuw een aantal goeie badmintonners in onze club te hebben”, aldus Frans Maes van de Gitse BC. (EVG/foto EVG)