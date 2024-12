Badmintonclub Torhout organiseert jaarlijks kersttornooi

Op zaterdag 21 en zondag 22 december, telkens vanaf 9 uur in de stedelijke sporthal, organiseert Badmintonclub Torhout zijn jaarlijkse kersttornooi, een hoogtepunt in het werkjaar. Dit gezellige en sportieve evenement betekent een uitdaging voor de competitiespelers en versterkt tegelijk de groepssfeer.

De toegang is gratis en iedereen is welkom. Het tornooi draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

Hopen op 200 spelers

“Er treden spelers van diverse niveaus aan”, zegt bestuurslid Kim Dumarey. “Op zaterdag worden de enkel- en dubbelwedstrijden gespeeld. De zondag staat dan weer volledig in het teken van de mixwedstrijden. Spelers uit alle klassementen tot en met 3 kunnen deelnemen, wat betekent dat zowel de meer recreatieve als de sterke, competitieve spelers hun hart kunnen ophalen.”

“Een extra troef dit jaar is de aanwezigheid van Sportverzorging Isabelle uit Deinze. Isabelle zal op zaterdag aanwezig zijn om de kleine ai’tjes en oei’tjes van de spelers te behandelen. Dit biedt een extra service voor de deelnemers die tijdens het tornooi een professionele verzorging kunnen gebruiken, of het nu gaat om spierpijn of lichte blessures.”

Vrijwilligers

“Het kersttornooi is het resultaat van de samenwerking tussen de vele vrijwilligers van de club. In de bar, aan de wedstrijdtafel, als taartendames en in de zaalbegeleiding: iedereen van onze vereniging draagt zijn of haar steentje bij om van het tornooi een succes te maken. Die inzet zorgt niet alleen voor een vlotte organisatie, maar versterkt ook het groepsgevoel binnen de club.

“De gezellige sfeer die het tornooi met zich brengt, is een van de belangrijkste redenen waarom veel deelnemers elk jaar met plezier terugkomen. Terwijl de organisatoren van heel wat tornooien tegenwoordig keihard hun best moeten doen om voldoende spelers aan te trekken, blijft het kersttornooi van Badmintonclub Torhout een populaire sporthappening. We hopen dit jaar opnieuw de kaap van de 200 spelers te kunnen ronden.”

Kerstperiode inzetten

Badmintonclub Torhout nodigt iedereen uit om even in de sporthal langs te lopen. “Of je nu komt om te spelen, te supporteren of gewoon te genieten van de gemoedelijke sfeer, het maakt niet uit”, zegt Kim.

“Het tornooi is de perfecte gelegenheid om de kerstperiode sportief en gezellig in te zetten. We zorgen trouwens voor een drankje en een hapje. Er is onder meer taart te koop.”