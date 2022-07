Atleet Jonathan Goudeseune is stilaan weer de oude na een periode vol kommer en kwel: “Na boosterprik voel ik me weer topfit”

Jonathan Goudeseune is terug van weggeweest. De atleet van FLAC sukkelde geruime tijd met naweeën van zijn boosterprik, maar is klaar om opnieuw te knallen. Vanaf volgende week trekt hij drie weken op hoogtestage.

Afgelopen weekend vond de KBC Nacht 2022 plaats in het Limburgse Heusden-Zolder. Jonathan Goudeseune nam er deel aan de 1.500 meter en won zijn reeks, maar hij werd helaas opgedeeld in de traagste van zes reeksen, waardoor een toptijd lopen moeilijk was. Desondanks is het toch een knappe prestatie die Jonathan neerzette, want het was zijn eerste wedstrijd sinds zijn wederoptreden. Jonathan was namelijk een half jaar buiten strijd.

“Eind januari kreeg ik mijn boosterprik, maar dat is me niet goed bevallen. Ik had een paar dagen koorts, maar dat komt wel vaker voor. Het was vooral frustrerend dat ik maandenlang last had van een slechte recuperatie. De trainingen verliepen daardoor niet goed en ik besloot om minder kilometers te malen. Ook van vermoeidheid had ik vaak last. Van een rustige duurloop had ik spierpijn en dat komt normaal nooit voor. Naast die kwaaltjes was ook mijn hartslaghoger en zweette ik meer”, zegt Jonathan.

“Ik voelde mij dus geruime tijd niet optimaal en besloot om een bloedonderzoek te doen. Ik moest het een paar maanden rustiger aandoen en via een trage opbouw opnieuw in competitie komen. Nu voel ik me weer topfit en loopt alles van een leien dakje. Ik weet dat ik opnieuw naar mijn topniveau aan het groeien ben.”

Hoogtestage

Nu Jonathan weer fit is, koos hij ervoor om naar het buitenland te gaan. “Vanaf volgende week trek ik drie weken op hoogtestage naar Sankt Moritz, Zwitserland. Na die stage loop ik een wedstrijd in Luxemburg en ook in België trek ik nog eens mijn loopschoenen aan. Ik neem deel aan de wedstrijd in Ertvelde. Zondag doe ik niet mee aan de wedstrijd in Ieper, omdat het niet past in mijn schema.”

Progressiemarge

Jonathan is een van de beste veldlopers van het land. In januari sleepte hij zijn eerste provinciale titel bij de senioren in de wacht. “De CrossCup is altijd heel belangrijk. Daarnaast ben ik een voorstander van de iets langere afstanden. Een 5.000 meter is op mijn lijf geschreven, maar dit jaar ligt de focus op de 1.500 meter om aan mijn snelheid te werken. Het is een afstand waar ik nog veel progressiemarge in heb. Zondag liep ik een solorace”, zegt Jonathan.

“Ik hoop dit jaar mijn persoonlijk record op de 1.500 meter met een paar seconden te verbeteren en doet moet ook lukken. Wie weet is dat al het geval in Luxemburg, waar ik normaal in een snellere reeks zit.” (IVDA)