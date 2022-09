Arenal Brugge ontvangt het kruim van de Belgische padelspelers

Een half jaar geleden deed Arenal Brugge – waar men destijds onder impuls van gewezen voetballer Tom De Sutter met padel in de regio startte – een gevoelige uitbreiding van de infrastructuur. De club langs de Geralaan in Sint-Kruis floreert en fungeerde tot en met zondag als locatie voor de Cupra Padel Masters.

In dit tornooi spelen de hoogst gerankte dames en heren tegen elkaar. Zaterdag hadden de kwartfinales plaats, zondag werden de halve finales en finales afgewerkt.

In de kwartfinales was het uitkijken naar de twee thuisspelers Dominique Coene uit Maldegem en Xander De Wever. Die laatste woont op een halve kilometer van Arenal Brugge en maakte daar destijds vanaf zijn twaalf, dertien jaar alles mee. “Ondertussen hebben we hier als club toch reeds aardig wat opgebouwd, zowel bij de jeugd als de volwassenen. Maar hier stopt het niet. De club zal sowieso nog betere resultaten neerzetten”, klinkt De Wever.

Dominique Coene trok onder andere vorig jaar in november met de Belgische ploeg naar het WK in Qatar waar ze negende eindigden en zich rechtstreeks konden plaatsen voor het WK van dit jaar. Hij nam deze zomer tevens voor de tweede opeenvolgende keer deel aan het internationale Padel Summer Gala in Knokke-Heist.

Xander en Dominique speelden de voorbije zomer reeds in interclub. “We hadden een goed traject, voelden elkaar goed aan en hebben enkele tornooien gespeeld. Ook voor de Masters hadden we beslist om samen te spelen”, vertelt de 18-jarige De Wever.

De Bruggeling geraakte met Coene tot in de halve finales door de Gentenaars Nick Braet en Florian Vandelanotte met 6/4 en 6/3 te verslaan. Braet is coach van de nationale jeugd waar ook Xander deel van uitmaakt. Van 10 tot 15 oktober nemen de Belgische U14, U16 en U18 aan het EK in Valencia deel. “Nick als één van de trainers kloppen gaf mij een fantastisch gevoel”, vindt Xander. “Ik had nog nooit eerder tegen hem gewonnen, meestal in een super tiebreak verloren. Dominique en ik hadden er echt wel zin in om die match te winnen”; aldus De Wever.

In de halve finale waren de Luikenaars Clément Geens en Jerome Peeters dan weer te sterk voor Coene en De Wever. Zij wonnen met twee keer 6/0. De andere finalist was het duo Bram Coene (TC Gym Olympiade) en Joris De Weerdt (TC Mol). Zij versloegen Thomas Deschamps (Padelclub Ter Eiken) en Jef Nollet (Deinze TC) met 6/2 en 6/1. Het duo Geens/ Peeters won uiteindelijk het tornooi. Bij de dames ging de winst naar Dorien Cuypers en Annouck Meys van TC Forest Hills. De Nieuwpoortse Justine Pysson (TC Rasco) werd samen met Sofie Oyen (GT Tessenderlo) in de kwartfinales uitgeschakeld.

(ACR)