Apolloon trekt kaart van de jeugd na vertrek van sterkhouders: “Vertrouwen in huidige spelersgroep”

Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs sluit dit weekend een wisselvallig seizoen af met een verplaatsing naar kampioen HBC Izegem. Sterkhouders Tore Devos en Jan Steenhoudt maken volgend seizoen de overstap naar de ploeg die in de BENE-League zal uitkomen. Een unicum voor een West-Vlaamse ploeg.

“We mogen gerust spreken van een wisselvallig seizoen”, vertelt sportief verantwoordelijke Koen Nel. “En wisselvalligheid is nooit goed, de slechtere zaken blijven dan altijd meer bij. Na een goeie start presteerden we op onverklaarbare wijze minder, niet volgens onze mogelijkheden. De reden? Dat is moeilijk in te schatten. Dit zal een samenloop van omstandigheden zijn. We sluiten het seizoen dus af met gemengde gevoelens.”

Clubliefde

“En nog meer gemengde gevoelens om er twee te zien vertrekken (Tore Devos en Jan Steenhoudt, red.). Voor mij is dit emotioneel niet evident. Ik begrijp hen, maar anderzijds maken spelers de ploeg. Voor mij staat clubliefde hoog aangeschreven. Ik ben uitermate tevreden dat Izegem, hun nieuwe ploeg, uit zal komen in de BENE-League, maar toen het duo die beslissing nam, wisten ze nog niet dat ze die stap zouden zetten.”

“We verliezen met Tore en Jan twee uithangborden van de club” – Sportief verantwoordelijke Koen Nel

“We waren sinds januari werk aan het maken van een nieuw elan met de technische omkadering. Met de Fransman Tijani Kachroum trekken we een zeer ervaren trainer aan die uitermate geschikt is om spelers beter te maken. Ik zal hem bijstaan als T2. We zijn ook bezig met het opleiden van een aantal jonge trainers. Ons DNA is kansen geven aan spelers van onze eigen jeugdwerking. Dit is onze filosofie en daar houden we aan. Op die manier is het prettig werken. We willen met eigen spelers onze ambitie waarmaken. Het optimale bereiken met hen, we willen niets liever. Als trainer zou ik veel minder gelukkig zijn met spelers die niet bij ons zijn opgeleid.”

Jeugd, jeugd en nog eens jeugd

“We hebben twee heren– en één damesploeg met praktisch allemaal eigen jeugd, en dat is de ambitie die we voorop stellen. We hebben alle vertrouwen in de huidige spelersgroep om goed te kunnen werken. We willen zelfs op korte termijn spelers opleiden voor nationale ploegen. Er is talent en talent dat nu nog niet zichtbaar is. We zijn er van overtuigd, Tijani en ikzelf, dat we met deze kern de gezonde ambitie mogen hebben om play-offs te spelen en er een belangrijke rol te vertolken. Dat is de doelstelling vanuit de technische staf. Hen mentaal en tactisch begeleiden.”

“Ten slotte hoop ik dat Izegem het heel goed zal doen en zal tonen dat een West-Vlaamse club zich kan manifesteren. Met Tore en Jan trokken ze de uithangborden van onze club aan. Met hen erbij maken ze kans om het goed te doen. Maar we hopen dat beiden nog misschien iconen van Apolloon kunnen worden”, aldus de Kortrijkzaan.