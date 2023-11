Apolloon ontvangt DB Gent

Zaterdagavond staat in eerste nationale van het herenhandbal de derby tussen Apolloon Kortrijk Spurs en DB Gent op de kalender. Winst kan de Kortrijkzanen naar de vierde plaats loodsen.

Tegen HC Eynatten-Raeren knoopte de ploeg van Willem Koops opnieuw aan met een zege. “Door deze zege kan ik toch dit gesprek met een beter gevoel aanvatten”, vertelt de 25-jarige Kortrijkzaan. “We kunnen terugblikken op een goeie match tegen een goeie ploeg, maar die was zeker niet perfect. We hebben de technische foutjes kunnen beperken, iets wat niet altijd het geval was de voorgaande partijen. Na acht speeldagen mogen we op zich best tevreden zijn. Met Sven, Vladimir, Jan en Tore zijn we toch vier ervaren rotten kwijt. Ook het verhaal rond onze doelmannen is geen meevaller. Jelle Snellings ligt al vier speeldagen in de lappenmand met een schouderblessure. Michael Sarwar kan door een knieblessure enkel wedstrijden spelen. Arne Verschuere uit de tweede ploeg depanneert voorlopig tot Jelle terug is.”

Onzeker

“Ik mag niet klagen”, gaat hij verder. “Ik was een beetje onzeker mede doordat ik bijna niet speelde, al zeker niet op belangrijke momenten, de voorgaande jaren. Nu ligt dit enerzijds anders. Ik lig zowat in balans met Lukas Debal wat speelminuten betreft en die zijn nog aan het groeien. Het is toch nog iets anders als je mag aantreden op beslissende momenten. Ik mag dus tevreden zijn, al kan een doelpuntje meer scoren nog aangenamer zijn. Ik mag dus best een positieve analyse afleveren”.

“Vorig seizoen een gebrek aan vertrouwen? Laat het een motivatiedip noemen. Ik had het gevoel dat ik meer recht had op meer speelgelegenheid en meer betrokken mocht zijn in de rotaties. Ik had twee jaar heel hard mijn best gedaan en veel bijgeleerd, maar ik had meer speelminuten nodig, maar die kwamen er niet. Ik begon me meer te concentreren op andere zaken. Maar nu zijn we op de goeie weg.” “Ook met de ploeg. Een zege zaterdag tegen Gent kan ons alleen op de vierde plaats brengen. Maar dan zal iedereen geconcentreerd moeten blijven. Gent ligt ons wel”, aldus Willem Koops.