Andy Rietmaeker en Kathleen Vanmarcke winnen North C Trail

De North C Trail met start en aankomst op de zeedijk in Koksijde lokte zondag aardig wat deelnemers. Tijdens de zevende editie van de eerste, enige echte kusttrail van ons land konden de lopers kiezen uit 13, 21, 29 of 42 kilometer.

Het event wordt georganiseerd door Sport Events, een bedrijf uit La Roche en Andenne dat jaarlijks meer dan veertig verschillende evenementen houdt. De wedstrijd aan onze kust maakt deel uit van de Trailrun Series, met wedstrijden in België, een deel in Nederland en de Franse Vogezen.

Offroad

Alle afstanden waren voor negentig procent offroad, vanuit Koksijde richting De Panne en Nieuwpoort en terug. Met een parcours doorheen bossen, de duinen en op het strand. De hoogste duin van België, namelijk de Hoge Blekker, kon uiteraard niet ontbreken. In de duinen moesten de deelnemers geen al te grote hoogtes overwinnen, maar door het mulle zand in combinatie met de wind was het best wel pittig.

Vooral tijdens de laatste zes kilometer waar de deelnemers duin na duin over moesten en de allerlaatste kilometer nog eens over het strand naar de finish moest gereden worden.

Daar kwam Andy Rietmaeker uit Zarren na 42 kilometer als eerste van 93 deelnemers op die afstand over de streep in 3u13’49. Hij had maar liefst zeven minuten voorsprong op Oostendenaar Diedrik De Mulder. Jurrie Van Waeyenberghe (Lievegem) werd een minuut later derde. De zege bij de vrouwen was tevens voor een West-Vlaamse. Kathleen Vanmarcke uit Avelgem won in 3u58’40” voor Saskia Vercammen (4u18’21”) en Veerle Hofman (4u21’23”), beiden uit Sint-Niklaas.

Na 29 kilometer kwamen Sven Van Londersele (Geraardsbergen) en Leen Vanden Daelen (Kessel-Lo) als eerste aan. Dries Busselot (Wevelgem) en Liesbeth De Feyter (Sint-Joris Winge) wonnen de afstand van 21 kilometer. Martijn Hosten (Koekelare) en Cindy Vanlerberghe (Blankenberge) waren de snelste lopers na 13 kilometer.

(ACR)