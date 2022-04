American Football-team Izegem Tribes gaat voortaan als Kasteel Nitro’s door het leven: “Sport groot maken in de Lage Landen”

De Izegem Tribes, het American Football-team dat de thuiswedstrijden afwerkt in Izegem, heeft een nieuwe naam(sponsor). Voortaan heten deze stoere kerels en dames de Kasteel Nitro’s. Een nieuwe naam, een nieuw logo en ook grote ambities. “We willen de sport bekend maken in de Lage Landen.” De Kasteel Nitro’s komen al uit in de BNL League en spelen binnenkort thuis tegen Groningen.

De American Footballclub Izegem Tribes start het BNL League seizoen met een nieuwe naam: Kasteel Nitro’s. Naamsponsor van dienst is Kasteel Nitro, de meest recente innovatie van de Izegemse familiebrouwerij Vanhonsebrouck. American Football is dé Amerikaanse sport bij uitstek. In Europa geniet de sport echter weinig naamsbekendheid. Daar wil Willem Demuynck, voorzitter van de Kasteel Nitro’s, verandering in brengen. “Dat doen we in eerste instantie met de BNL League, een gemengde competitie met Nederlandse en Belgische clubs. Daarnaast legt onze nieuwe naam de link met de States.”Voor die link leggen we ons oor te luister bij Xavier Vanhonsebrouck, CEO van Kasteel Brouwerij. “Toen Willem me vertelde over de BNL League stelde ik hem de naamswijziging voor. Via ons dochterbedrijf Kasteel USA exporteren we onze Kasteel Nitrobieren naar Amerika. De Amerikaanse bierconsument is blij om weer te kunnen proeven van de Belgische biercultuur, want de voorbije jaren lag de Belgische bierimport er praktisch stil.”

Met de brouwerij als sponsor wil Demuynck American Football groot maken in de Lage Landen. “Op social media (fb.com/kasteelnitro en instagram.com/kasteel_nitro) zal je de avonturen kunnen volgen van onze Amerikaanse coach Wil die ons team de komende weken komt trainen. Aan de hand van video’s, story’s en reels zal hij de Amerikaanse bierliefhebber meer vertellen over de nitrobieren van Vanhonsebrouck. Anderzijds zal hij de Belgische sportliefhebber meer bijbrengen over American Football.”

Vanhonsebrouck vult aan: “Ik ben blij dat we met onze Kasteel Nitrobieren enerzijds de Belgische biercultuur naar Amerika brengen en anderzijds de Amerikaanse sportcultuur naar België brengen. Wie weet wordt American Football wel het nieuwe darten.”

Jong talent in België houden

Make American Football great in Belgium. Dat is het motto van de Kasteel Nitro’s en bij uitbreiding van de BNL League. “Ploegen die deel uitmaken van onze liga moeten enkele voorwaarden vervullen. Zo wordt er van elke ploeg een sportief en organisatorisch niveau geëist om zeker te zijn dat de supporters een optimale beleving krijgen”, legt Demuynck uit.

“Door het niveau van American Football in België en Nederland op te krikken, willen we ook onze jeugd in eigen land houden. In onze jeugdploegen zit heel wat talent en dat merken ze ook in het buitenland. Heel wat jongens tekenen bij buitenlandse ploegen omdat de sport daar groter is. Om ze hier te houden, moeten we de sport aantrekkelijker maken”, besluit de voorzitter.