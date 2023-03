Amber Rombaut en Ian Lodens sportvrouw en sportman van het jaar in Knokke-Heist

Op zaterdag 11 maart vond in de Magrittezaal van het Casino de uitreiking van de sporttrofeeën 2022 plaats. Triatlete Amber Rombaut werd door presentator Ruben Van Gucht uitgeroepen tot Sportvrouw van Knokke-Heist, jiujitsuka Ian Lodens tot Sportman van de gemeente.

Tennis-en padelclub Duinbergen mocht de trofee van Sportclub in ontvangst nemen. Het jonge wakeboardteam van Lakeside Paradise werd bekroond tot Jeugdploeg van 2022. Beloftevolle jongere is Ray Lodens terwijl broer Ryan Lodens de titel van trainer van het jaar in de wacht sleept. Jean Deloddere, Frank Vanleenhove, Philippe Vilein en Pierre Vuyts ontvingen een gouden medaille van sportverdienste. Frank Daese, voormalig diensthoofd van de Sportdienst, werd uitgeroepen tot laureaat van sportverdienste. De prijsuitreiking werd traditioneel afgesloten met de Nacht van de Sport. (DM)