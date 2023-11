Allerheiligen Boksgala Izegem: Robin Barbiaux Beneluxkampioen, Delfine Persoon wint van Argentijnse

Robin Barbiaux werd op het Allerheiligen Boksgala in sporthal De Krekel in Izegem Beneluxkampioen bij de lichtzwaargewichten. Hij won van de in Rijsel wonende Belg Mohamed El Achi door technisch knock-out in de derde ronde. Delfine Persoon won gemakkelijk haar kamp tegen de Argentijnse Agustina Marisa Belèn Rojas op punten.

Er was veel volk op het traditionele Allerheiligen Boksgala. Een opsteker voor organisatoren Rudi Compernol en Boxing Team Houtland. En ook sportschepen Virginie Derumeaux (N-VA) was blij met deze succesvolle meeting.

Robin Barbiaux toonde in de hoofdkamp voor het Beneluxkampioenschap dat hij optimaal voorbereid was. Na een eerste studieronde raakte hij zijn tegenstander Mohamed El Achi in de leverstreek. In de tweede en derde ronde ging hij opnieuw door de knieën. Zijn trainer wierp de handdoek in de ring en dat moest hij eigenlijk al een ronde eerder gedaan hebben.

“Een leverstoot komt men moeilijk nog te boven”, zei Robin na de kamp. “En dan was het voor mij het moment om toe te slaan. Ik ga nu even genieten en dan wordt het uitkijken naar een Europese titelkamp.”

Perfecte kamp

Coach Filiep Tampere was in de wolken met de zege van zijn poulain. “Door die technische KO scoort Robin nu dubbele punten en dat is een ferme stap vooruit om kans te maken op een Europees titelgevecht. Hij bokste ook een perfecte kamp!”

Delfine Persoon won gemakkelijk en unaniem op punten van de Argentijnse Rojas. “Delfine kwam te traag op gang”, zei haar coach en partner Filiep. Pas vanaf de derde ronde had ze een beter ritme en won ze toch overtuigend.”

Uitslagen andere kampen

Profs: Amy Naert (BT Houtland) won van Nana Dokadze (Georgië) door opgave in de 3de ronde, Shamshad Aramkhel (Tampere) verloor op punten van Mogmad Youssoupov (Kevin Ongenae) én Timur Nikarkhoev (Filiep Tampere) won ruim op punten van Levani Lukhutashvili (Georgië).

Amateurs: Dwanarrullah Utmanzai (Kings Cobra) verloor op punten van Wajdi Van De Veire (BC Monteyne), Xander Deceur (BT Houtland) was de betere van Hamza Cayir (BT Sharks Hamme), Zaftoe Ahmadzai (BT Houtland) verloor op punten van Stan Casteur (BC Monteyne) en Harun Masovic (Kings Cobra) won op pûnten van Chriskamba Kabongo (BC No Limits).