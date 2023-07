Alle onderdelen van Zoute Grand Prix Week worden geconcentreerd op Zeedijk

De Zoute Grand prix verzamelt voor de editie ’23 alle activiteiten op het strand en de zeedijk en bouwt een indrukwekkend paviljoen aan het gloednieuwe Albertplein.

Voor de 13e editie van de Zoute Grand Prix, die dit jaar doorgaat van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober, pakt de organisatie uit met een belangrijke innovatie. Anders dan vorig jaar, waar het event verspreid was over 3 locaties, worden alle onderdelen van de Zoute Grand Prix Week dit jaar geconcentreerd op de Zeedijk en in twee indrukwekkende strandpaviljoenen. Deze worden opgebouwd op het strand tussen De Wielingen en het Albertplein.

De blikvanger is de gloednieuwe en maar liefst 8000 m² grote ZOUTE GALLERY by EY, opgebouwd aan het Albertstrand, in het verlengde van het geheel vernieuwde Albertplein. De buitenkant van het paviljoen zal, net als het plein, worden voorzien van wit-donkergrijze ‘striping’. Hierdoor loopt het plein als het ware over in het paviljoen en krijgt de hele site een indrukwekkende uitstraling.

Dit paviljoen verzamelt alle historische wagens van de Zoute Grand Prix. Daarbij de 120 wagens die op zondag onder de hamer gaan op de ZOUTE SALE by Bonhams, maar ook unieke stukken die door de constructeurs ter beschikking worden gesteld. Het belooft een ‘mirage’ te worden aan historische wagens. Vorig jaar klokte de ZOUTE SALE by Bonhams af op maar liefst 22 miljoen euro, voor 80 verkochte wagens. Hiermee was de veiling in Knokke-Heist de grootste van het jaar in Europa voor het prestigieuze veilinghuis.

Het zette de Zoute Grand Prix Week voor eens en voor altijd internationaal op de kaart. Voor dit jaar wist Bonhams maar liefst 120 unieke wagens te verzamelen. Deze gaan, nadat het grote publiek hen 4 dagen heeft kunnen bewonderen, op zondagmiddag onder de hamer. Iedereen verwacht dat ook dit jaar records zullen sneuvelen.

Combitickets voor een hele dag autoplezier

Door het samenbrengen van alle activiteiten op de Zeedijk, wordt de aankoop van een combi-icket voor beide paviljoenen extra interessant. Zo kan je als bezoeker tussen 8 en 14 uur steeds terecht in de PRADO ZOUTE by Kindy Capital. En wanneer daar het VIP-programma begint kan je tot 19 uur ‘s avonds (21 uur op donderdag en 17 uur op zondag) terecht in de ZOUTE GALLERY by EY. Daarenboven zit je op de eerste rij wanneer de wagens van de ZOUTE RALLY by Stow en de ZOUTE GT TOUR langs de start – en aankomstgrid op de zeedijk defileren. Een combi-ticket kost 75 euro per persoon.

ZOUTE GRAND PRIX 2023 van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober. Voor meer informatie en tickets die je toegang geven tot de verschillende events kan je terecht op de site.

Geen heden zonder verleden, dus zal 600 meter verder ook de PRADO ZOUTE by Kindy Capital herrijzen. In dit 5000 m² grote paviljoen staat het heden en de toekomst tentoongesteld, met ook dit jaar ronkende namen als Bentley, Ferrari, Porsche…

Ontdek de moodvideo rond het nieuwe conceptop via de volgende link. (DM)