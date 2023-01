Alexandra Danneel zorgt in het shorttrack mee voor EK-zilver in de gemengde aflossing

Het gemengde Belgische aflossingsteam shorttrack heeft op het EK in Gdansk (Polen) een zilveren medaille behaald. In die ploeg was ook Alexandra Danneel uit Zandvoorde, als lid van de Brugse Shorttrack Club (BSC), vertegenwoordigd. Zij zorgde mee voor een kwalificatie voor de halve finales.

Ons land eindigde toen in de kwartfinales als eerste voor Frankrijk en Hongarije. Ook in de daaropvolgende halve finale zorgden Tineke den Dulk, Ward Petré, Hanne en Stijn Desmet voor een eerste plaats voor opnieuw Frankrijk, Hongarije en Duitsland. Datzelfde Belgische kwartet kwam in actie in de finale. Ons land schaatste voortdurend op de derde plaats toen Italië, dat toen net voorbij Nederland was geraakt, in de laatste bocht ten val kwam. Stijn Desmet kon met een hupje over de Italiaan springen en kwam uiteindelijk een goede schaats tekort op de Nederlander. Zilver dus voor ons land, dat in die mixed relay voor een podiumplaats naar het EK was getrokken.

Het zilver is voor Alexandra alvast een opsteker, ook al omdat haar seizoen een moeizame start kende. Voor het mixed relay-onderdeel kwam er in het begin namelijk geen ondersteuning vanuit Sport Vlaanderen en moest ze samen met Tineke den Dulk een crowdfunding opstarten. Eerder op de dag op het EK waren zowel Stijn als Hanne Desmet individueel reeds goed voor een gouden plak op de 1.000 meter. Zaterdag behaalden beiden ook elk zilver op de 1.500 meter, wat het totaal op vijf medailles bracht voor ons land.

Het Belgische aflossingsteam bij de mannen bereikten de halve finales van de 5.000 meter, met onder andere Bruggeling Rino Vanhooren. In de halve finale werden ze derde na een valpartij in het duel met Polen. De Poolse shorttrackers reden naar een tweede plaats achter het Nederlandse kwartet. Het werd dus een B-finale voor ons land, waarin ook Warre Van Damme, zaterdag 20 jaar geworden en in zijn eerste jaar bij de seniores, in actie kwam. De Bruggeling die voor een Gentse club uitkomt zorgde samen met Stijn Desmet, Ward Petré en Rino Vanhooren voor een eerste plaats, goed voor een vijfde stek in de totaalstand. Individueel geraakte Vanhooren op de 1.500 meter tot in de halve finales, maar moest zich daar tevreden stellen met een plaats in de B-finale waarin hij knap tweede werd of negende in de totaalstand op die afstand. (ACR)