Alexandra Danneel op EK shorttrack: “Een medaille in relay is zeker mogelijk”

België trekt met acht schaatsers, de grootste delegatie in de geschiedenis, naar het EK shorttrack, van 13 tot en met 15 januari in het Poolse Gdansk. Naast onder andere de Bruggelingen Rino Vanhooren en Warre Van Damme is er ook Alexandra Danneel uit Zandvoorde.

Naast de individuele onderdelen (500, 1000 en 1.500 meter) is er de gemengde aflossing (2 km) en de mannenaflossing (5 km). De Belgische delegatie was vorig weekend ter voorbereiding in Dresden waar men ook aan een wedstrijd deelnam.

Alexandra Danneel blikt alvast positief op de voorbije maanden terug. “Mijn persoonlijk record heb ik op de 500 meter telkens dat ik schaatste verbeterd. Met de mixed relay was er zilver tijdens de wereldbeker in Kazachstan. Ik ben ontzettend blij dat ik daar onderdeel van mocht uitmaken. Dat was tot nu toe het hoogtepunt. Ik hoop dat we dat op het EK kunnen bevestigen en misschien zelfs beter doen.”

Kazachstan

De doelstelling is zeker en vast het podium. Alexandra maakte niet telkens deel uit van de mixed relay, zoals in Montreal. Daar werd zilver behaald, op wereldniveau. “Voor het zilver met mij was er het eerste weekend in Kazachstan tevens een derde plaats. Met telkens Aziatische landen voor ons. Europees moet een medaille dus zeker mogelijk zijn.”

Individueel wordt er pas ter plekke beslist wie er welke afstanden rijdt. “We zijn met drie dames. Er is Hanne Desmet. Zij schaatst alles. Tineke den Dulk en ik zullen de overige plaatsen indelen. De coach beslist na de voorafgaande trainingen”, weet Danneel, die zelf niets moet bekostigen voor haar deelname aan het EK.

Aan de wereldbekers in Kazachstan kon ze samen met Tineke den Dulk meedoen dankzij een crowdfunding. “De federatie zorgde voor de andere helft. Ik wil iedereen bedanken die ons heeft gesteund, alsook mijn club in Brugge die een grote bijdrage leverde”, aldus Danneel.

