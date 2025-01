Aikido Torhout nu ook gestart met eigen jeugdwerking Toru

Al vele jaren kun je bij de club Aikido Torhout de gelijknamige verdedigingskunst beoefenen. Tot voor kort kon je daar echter pas vanaf je 15de mee starten, maar daar is verandering in gekomen. Twee dynamische krachten van de vereniging, Jonathan Neels (37) en zijn vrouw Mariska Braet (35), hebben een jongerenwerking opgericht die sinds september loopt en al zes leden telt. Iedereen van 8 tot en met 15 jaar is welkom om spelenderwijs en zonder competitie een aantal verdedigingstechnieken te leren.

“Ideaal voor het zelfvertrouwen en om vriendschapsbanden op te bouwen”, zegt Jonathan.

Niemand forceren

De jeugdwerking wordt Toru genoemd. “De kinderen leren bij ons mogelijkheden om bliksemsnel een bedreiging te ontwijken”, vervolgt Jonathan. “We schotelen klassieke klemtechnieken voor en werken doordacht ook met Jo (de houten stok), Tanto (het houten mes) en Bokken (het houten zwaard). We wisselen intensieve trainingen af met meer ontspannende oefeningen. Zo blijven de motivatie en de focus hoog. We willen de levensenergie de tijd geven om zich te ontwikkelen. En vooral: we houden rekening met ieders mogelijkheden. Niemand wordt ergens toe geforceerd.”

Twee gratis trainingen

De trainingen hebben wekelijks op zaterdag van 13 tot 14 uur plaats in de vechtsportenzaal (dojo) van de stedelijke sporthal. “De geïnteresseerde jongens en meisjes kunnen tweemaal gratis aan een training deelnemen en van onze unieke verdedigingskunst proeven”, aldus Jonathan. “We hopen natuurlijk op een grote belangstelling. Aikido is top! Een aanrader om van jongs af te doen.”

Alle inlichtingen over aikido en de Torhoutse club zijn verkrijgbaar via de Facebook-pagina van de vereniging of via de site www.aikido-torhout.be. (JS)

Info: jonathanneels@outlook.com, 0495 94 79 92.