51ste veldloop van VACBL richt 29 reeksen in: “We verwennen alle lopers”

Op zondag 16 februari organiseert de Vrije Atletiekclub Beveren-Leie (VACBL) zijn traditionele veldloop, tevens de tweede manche in het 9-delige veldloopcriterium voor Vrije Sporters en niet-aangeslotenen.

“Na het succes van vorig jaar met onze nieuwe omloop op een andere locatie pal in het centrum van Beveren Leie, besloten we daar te blijven”, vertelt voorzitter Sammy Declerck. “De omloop vindt plaats op de grasvelden aan het klokhuis en rond de sporthal. We kunnen een gevarieerde omloop van 1 kilometer aanbieden met een zandstrook op het beachvolleyveld. We hebben een ruime parking rondom de kerk en de inkom is gratis. Het eerste startschot wordt gegeven om 14.00 uur. We starten met onze jongste twee reeksen kuikentjes van 120m voor 3- tot 5- jarigen. Er is ook een aparte wedstrijd voorzien voor G-sporters en eveneens een volkscross over 1.965 meter voor sportievelingen die het puur recreatief willen houden. Iedereen kan dus duidelijk zijn gading vinden. Er werd zelfs een extra reeks gecreëerd voor mannen 70 +. Elke deelnemer gaat naar huis met een mooie prijs. Zoals altijd worden bij iedere reeks (29 in totaal) de eerste drie mannen en vrouwen gehuldigd op het podium met een extra prijs. We hopen dat het weer ons gunstig gezind is, zodat onze sterk groeiende club maximaal zal vertegenwoordigd zijn.”

VACBL hoopt voor deze 51ste editie op een totaal van 400 lopers aan de start van de verschillende wedstrijden. Voorzitter Sammy Declerck en zijn team gaan er prat op dat elke deelnemer opnieuw een waardevolle naturaprijs zal ontvangen. “En we denken niet enkel aan de lopers, ook onze 50 vrijwillige medewerkers worden niet vergeten en in de watten gelegd.”

eigen rangen

De Beverse atletiekclub heeft in eigen rangen een resem aan podiumkandidaten en daarvoor is het onder meer uitkijken naar Fayenne Vercouter, Michele Comeyne, Xander Delmeiren, Andros Deweirdt, Mauro Deconick, Axelle Knockaert en Alies Van Marcke om de blauwwitte kleuren van VACBL bij de jeugd hoog te houden. (ELD)

Meer inlichtingen zijn te krijgen bij voorzitter Sammy Declerck: Zegerstraat 24, 8791 Beveren-Leie, 0494 44 81 02 of vacbl@belgacom.net of https://vacbeverenleie.wordpress.com