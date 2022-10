14 West-Vlamingen geven beste van zichzelf tijdens Iron Man van Hawaii

Donderdagnacht gaven veertien West-Vlaamse triatleten aan de andere kant van de wereld het beste van zichzelf tijdens de loodzware Iron Man van Hawaii. Voor heel wat van hen was het hun eerste ervaring op het Wereldkampioenschap, dat vooral door de zware omstandigheden mythische proporties aanneemt. Toch liepen dertien triatleten de loodzware tocht, goed voor 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen, uit.

Tom Defoort (29) kwam als eerste West-Vlaming over de eindmeet. Net geen 9 uur en 6 minuten – 9 uur, vijf minuten en 55 seconden om exact te zijn – nadat hij van start was gegaan overschreed hij de finishlijn in Kona. Het was zijn droom om de presitigieuze triatlon in een tijd onder de 9 uur te volbrengen, maar dat lukte net niet. Al leverde hij niettegenstaande een straffe prestatie af.

De Wielsbeekse Liesbeth Verbiest (34) was dan weer de snelste West-Vlaamse vrouw in Hawaii. Zij deed er 10 uur, 46 minuten en 40 seconden over.

Ook Steven Scherpereel, Jeffrey Sanders, Liesbeth Verbiest, Jolien Lewyllie, Bieke Trenson, Ken Demiddel, Kris Decaestecker, Johan Wyckaert, Michiel Battheu, Christophe Vancoillie, Isabel Geerardyn en Lies Vermont liepen de triatlon uit.

Bij het moment van publicatie was Jan De Maesschalck nog onderweg.