Zuidstraat in Roeselare tijdelijk afgesloten door afbraak Zuidpand

In de Zuidstraat worden momenteel sloopwerken uitgevoerd aan het Zuidpand. Om die werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Zuidstraat op bepaalde momenten afgesloten.

De Zuidstraat is vandaag tussen de Patersstraat en de Iepersestraat afgesloten van 8.30 tot 16 uur. Ook van maandag 7 november tot donderdag 10 november zal de straat daar tussen dat tijdstip afgesloten worden. In dit deel van de straat is parkeren ook niet mogelijk.