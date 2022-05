Zone 30 in Menense centra zorgt nog steeds voor conflict: “Ik vind dat de stad van een mug een olifant maakt”

De nieuwe zone 30 die Stad Menen sinds kort heeft ingevoerd in het centrum van Lauwe beroert er de gemoederen. De zone 30-borden zelf werden net na plaatsing ontvreemd en kwamen niet veel later op 2dehands.be terecht. Vandalisme of een grap: het maakt de ontevredenheid over de snelheidsreductie in het Lauwse centrum pijnlijk duidelijk.

Afgelopen jaar werd Menen lid van de Coalitie van 30, een groep onder leiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde die ijvert voor meer en grotere zones 30. Schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) toonde zich enthousiast over de toetreding van de stad. De stadskernen van Menen, Lauwe en Rekkem zouden zo één grote zone 30 worden, vanaf de Franse grens tot aan de Barakken, waardoor de kans op ongevallen drastisch zou dalen.

Maar hoewel het stadsbestuur alles op alles had gezet om de burgers zoveel mogelijk bij het project te betrekken, werd het al sinds de eerste dag een zaak waarbij voor- en tegenstanders met getrokken zwaarden tegenover elkaar stonden. Uiteindelijk bracht Menen op zondag 1 mei het plan tot uitvoering.

Gestolen borden

Nagenoeg meteen ontstonden er op verschillende sociale media verhitte debatten. In Lauwe verdwenen daags nadien zelfs vier verkeersborden die de zone moesten afbakenen. Onbekenden gingen ermee aan de haal en een grapjas plaatste ze te koop op de zoekertjessite 2dehands.be.

Schepen Patrick Roose reageerde teleurgesteld op de ontvreemding van de borden in Lauwe. © MP

Schepen van Mobiliteit Patrick Roose reageerde teleurgesteld, maar liet de moed niet zakken. In geen tijd werden alle borden vervangen en aan de zone 30 werd niet meer gesleuteld. “Aan het begin van deze legislatuur was de verkeersveiligheid een van de pijlers van het beleid. Een zone 30 hoorde daar ook bij”, klonk het in een reactie. “Een ruimer gezichtsveld, een remafstand die gehalveerd wordt wanneer we vergelijken met snelheden van 50 kilometer per uur en een overduidelijke daling van het aantal ongevallen en slachtoffers. Er zijn enkel maar voordelen aan verbonden.”

Dat ze de snelheid reduceren in schoolomgevingen, daar kan niemand tegen zijn, maar in zowat alle straten in het centrum? Er zit geen logica in en het idee dat het veiliger zou zijn, slaat nergens op, vind ik

Maar toch toont het voorval aan dat tegenstanders van de zone 30 in de Menense centra niet zinnens zijn zich daarbij neer te leggen. Lauwenaar I. D. (haar volledige naam is bekend bij de redactie, red.), aan de slag in de transportsector, ziet het met lede ogen aan. “Misschien moeten we met z’n allen maar thuisblijven, want vooruit zal het toch niet meer gaan”, zucht ze.

“Ik vind het bijna onmogelijk om aan 30 kilometer per uur te rijden in het centrum. Mensen zullen meer bezig zijn met het kijken naar hun kilometerteller en het vermijden van boetes dan naar het verkeer om hen heen. Files? We raken er maar best gewoon aan want die zullen zich in geen tijd vormen.”

“Ik vind dat Menen van een mug een olifant maakt. Is Lauwe dan zo’n verkeersonveilige gemeente? De afgelopen jaren hebben we, helaas, één enkel tragisch ongeval met een fietser gehad. En daarvoor gaan we nu een volledige gemeente afbakenen. Te gek voor woorden. Dat ze de snelheid reduceren in schoolomgevingen, daar kan niemand tegen zijn, maar in zowat alle straten in het centrum? Er zit geen logica in en het idee dat het veiliger zou zijn, slaat nergens op, vind ik.”

S. C. (haar volledige naam is bekend bij de redactie, red.) deelt de mening van I. D. dan weer niet. “Om mijn garage in de Menenstraat in te rijden, moest ik vaak de ogen dichtknijpen want tegenliggers kwamen er aan een rotvaart aan”, klinkt het.

“Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand te snel komt aangereden en dan op het laatste nippertje via het voetpad moet gaan uitwijken. Levensgevaarlijk allemaal. Trouwens, ik ben zelf een fervent fietser en gebruik mijn tweewieler voor bijna alle dagelijkse verplaatsingen. Met een snelheidsbegrenzing van 30 kilometer per uur voel ik me veel veiliger.”

Ik denk vooral dat het een kwestie van aanpassen is. Zoals met alle nieuwe regels hebben mensen gewoon tijd nodig om het te laten bezinken

Van filevorming of tijdverlies wil ze niet horen. “Hoeveel tijd ga je verliezen door 30 in plaats van 50 kilometer per uur te rijden? Het is verwaarloosbaar. Trouwens, tijdens piekuren staat het verkeer sowieso aan te schuiven, die snelheidsverlaging zal daar weinig aan veranderen. Ik denk vooral dat het een kwestie van aanpassen is. Zoals met alle nieuwe regels hebben mensen gewoon wat tijd nodig om het te laten bezinken.”

Rekkem aan de beurt

Schepen van Mobiliteit Patrick Roose is echter zeker van zijn stuk. Hij denkt dat de zone 30 heel wat verkeer automatisch zal doen omleiden naar snellere wegen. “Vertragingen of extra files? Het effect zal eerder omgekeerd zijn. Binnen hier en enkele weken worden ook de verschillende woonwijken van Rekkem nog aangepast naar de nieuwe zone 30. Wijken zoals Ten Dale zullen op die manier heel wat sluipverkeer weren, wat meteen ook zal bijdragen aan de veiligheid van de weggebruikers.”