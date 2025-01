Zoektocht naar compromis voor nieuwe brug

De Vlaamse Waterweg hoopt eerstdaags tot een compromis te komen met vier buurtbewoners, die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bezwaar aangetekend hebben tegen de omgevingsvergunning voor een nieuwe brug in Steenbrugge.

Komt er in 2025 eindelijk een oplossing voor een dossier dat al twintig jaar aansleept? Het is al even lang wachten op een nieuwe brug in Steenbrugge als op een nieuwe voetbaltempel voor Club Brugge. Na jaren van uitstel verleende de Vlaamse overheid op 14 juli 2023 een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brug in Steenbrugge. Maar vier omwonenden dienden een bezwaar in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het eerste openbaar onderzoek leverde 55 bezwaarschriften op. De Vlaamse Waterweg diende bijgevolg een wijzigingsverzoek in voor de aangevraagde vergunning. Zo werden er aanpassingen gedaan aan het kruispuntenontwerp van de twee kruispunten en het buffer- en infiltratiecapaciteit. Er wordt een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat. Voor vier buurtbewoners zijn die aanpassingen niet voldoende.

Ondertussen is de kostprijs voor dit ambitieus project al opgelopen tot 58 miljoen euro: “Gelukkig moet Brugge daar slechts 2,5 miljoen euro van betalen. Dit dossier krijgt de allures van het stadiondossier: het duurt al vier legislaturen en is nog niet gerealiseerd”, hekelt het Brugs gemeenteraadslid Geert Van Tieghem.

Ondanks die bezwaarschriften treft de Vlaamse Waterweg de nodige voorbereidingen om de werken in 2025 te kunnen starten. In plaats van te procederen mikt de bouwheer op dialoog met de buurt. De Vlaamse Waterweg verkiest een goed akkoord met de buren boven een slecht arrest. Als die bemiddelingspogingen mislukken, zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich hoe dan ook dit jaar uitspreken over dit netelig dossier.

Twee bruggen

Er zijn twee bruggen gepland: een voor fietsers en een voor auto’s. Tijdens de werken zal er anderhalf jaar geen verkeer mogelijk tussen beide oevers. Dit heeft een grote impact voor het verkeer langs de N50. De nieuwe bruggen aan Steenbrugge en de bochtaanpassing van het kanaal Gent-Oostende maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. (SVK)