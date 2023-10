Wijkraad Moere ontevreden over dienstverlening De Lijn: “Herzie bediening halte Moerdijk”

In deelgemeente Moere trekken verschillende inwoners aan de alarmbel. Ze vinden dat De Lijn het aantal ritten aan bushalte Moerdijk dringend moet herzien. “Plots vallen we terug van één rit per uur naar slechts drie op een hele dag”, zucht Wouter Stael van de Wijkraad Moere.

Tientallen actievoerders trokken naar bushalte ‘Moerdijk’ om een en ander aan de kaak te stellen. De deelnemers droegen donkere kleding als symbolisch gebaar van rouw. Het probleem? “Concreet gaat het om buslijn 51 tussen Oostende en Torhout”, opent wijkraadvoorzitter Wouter Stael. “Vroeger kon je van aan bushalte Moerdijk (nabij handelszaken Kallebasse, Schuttershof en Vip Fit, red.) tussen 6 en 19 uur om het uur een bus nemen naar Torhout of Oostende. Nu gaat het om amper drie bussen, omstreeks 7.30 uur, 13 uur en 17 uur. Dat is een fikse verlaging van het aantal ritten. En als de bus hier passeert, is er geen zitplaats meer vrij. De buslijn is belangrijk, zowel voor scholieren als mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten. Bovendien is die lijn niet afgestemd op wie vanuit Torhout of Oostende verder pendelt met de trein.”

Gistel beschikt ook over een zogenaamde ‘Gistelbus’ die de vier deelgemeenten met elkaar verbindt en vervolgens aansluiting biedt op andere lijnen, onder meer naar Oostende, Brugge en Torhout. “Op zich een goed idee, ware het niet dat die bus enkel rijdt van 10 tot 15 uur. Dat zijn, volgens ons, de verkeerde momenten.”

De actie komt van de plaatselijke wijkraad, een adviesorgaan dat deze legislatuur door het stadsbestuur in het leven werd geroepen om inspraak en burgerzin te verhogen. “Dit protest is een goed voorbeeld van participatie. Het is onze wijkraad die verschillende klachten ontving”, zegt Wouter Stael. “Voor de volledigheid: de veranderingen van de buslijn werden in juli doorgevoerd, maar de Moerenaars voelen de ongemakken nu pas echt, ná de vakantiemaanden. We hebben onze bezorgdheden ook aan het stadsbestuur overgemaakt. Let wel, onze actie is niét tegen het schepencollege gericht, waarmee we een goeie samenwerking hebben. Ons doel: De Lijn aanmoedigen om naar de inwoners te luisteren, de problemen te begrijpen en te werken aan verbeteringen in het busvervoer in Moere. We vragen om duidelijkheid naar de toekomstplannen voor onze halte.”

Alternatief voorzien

“Met het nieuwe vervoerplan willen we zonder extra uitgaven toch het bestaande busnetwerk versterken”, duidt ambtelijk voorzitter van de Vervoerregio Oostende Lieven Van Eenoo. “De frequenties op de lijnen Oostende-Oudenburg-Brugge en Oostende-Eernegem-Ichtegem bijvoorbeeld worden gevoelig verhoogd naar twee bussen per uur, en Westkerke (deelgemeente van Oudenburg, red.) wordt vanaf 6 januari 2024 een centraal knooppunt met overstap in alle windrichtingen. Het klopt dat de frequentie aan de halte Moerdijk daardoor is verlaagd. De Lijn heeft met bijkomende schoolritten aan deze halte een alternatief voorzien voor de grootste groep gebruikers, de scholieren. Een tweede nieuwe optie is de Gistelbus die tijdens de daluren op weekdagen een achtvormig traject volgt door het volledige Gistelse grondgebied. Je kan met dezelfde tickets overstappen naar andere aansluitende busverbindingen. Natuurlijk staan wij open voor overleg. Maar garanties over eventuele aanpassingen kunnen we niet geven. De opmaak van zo’n vervoerplan is een geven en nemen tussen de tien gemeenten en steden die de Vervoerregioraad vormen. Als een gemeente vraagt om ergens de frequentie te verhogen, moet gekeken worden hoe we dat evenwicht kunnen bewaren.”

Reactie burgemeester

“In september 2020 al werd het openbaar vervoerplan goedgekeurd in onze gemeenteraad. Vijf van de negen oppositieraadsleden zetten mee het licht op groen, slechts vier personen onthielden zich. Dat toont dat het plan breed gedragen werd”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “Ik kan begrip opbrengen voor de verzuchtingen van de Moerenaars en wil gerust mee aan tafel schuiven. Vernieuwing is altijd aanpassen. De volledige uitrol dient nog te gebeuren in januari. Daarna moeten we blijven evalueren. Als bussen vol zitten tijdens schooluren moeten er extra bussen komen. Ook de uren van de Gistelbus moeten aangepast worden, zodat Moere centrum bereikbaar is tijdens spits. In 2024 komt er ook deelmobiliteit bij: er worden deelfietsen en deelwagens ter beschikking gesteld.”