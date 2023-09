Zeebrugge krijgt ander uitzicht: plannen nieuwe sluis en tunnel voorgesteld aan omwonenden

Omwonenden en bedrijven konden het gedetailleerde eindbeeld van de nieuwe sluis en de omringende wegen in Zeebrugge bekijken. Naast die voor de sluis zelf wordt de meest ingrijpende werf een tunnel voor doorgaand verkeer. Die wordt anderhalve kilometer lang tussen de Expresweg en de Ploegstraat. Er bovenop komt een groene, gesloten bufferzone tussen de woonkernen en de achterhaven, die het zicht van Zeebrugge compleet zal veranderen.

Op 13 en 14 september ontdekten 230 buurtbewoners en ondernemers het eindbeeld van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. In het gemeenschapshuis gaf het projectteam persoonlijk uitleg bij grote gedetailleerde plannen en infoposters. Dit eindbeeld bouwt verder op het inrichtingsalternatief dat vorig jaar werd voorgesteld. Na participatiemomenten in november 2022 werden nog enkele aanpassingen uitgevoerd en werd het eindbeeld juridisch verankerd in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Op 14 juli werd het voorontwerp kaderprojectbesluit bekendgemaakt aan de Vlaamse Regering en ging de formele adviesronde van start.

30 meter diep

In de eerste plaats wordt de omgeving van de oude Visartsluis gesloopt om voor de nieuwe sluis plaats te maken. Maar nog veel ingrijpender voor heel Zeebrugge wordt de aanleg van de nieuwe weg Nx voor doorgaand verkeer tussen de Expresweg en de Pierre Vandammesluis. Dat wordt de grootste verandering in Zeebrugge sinds de havenuitbreiding 50 jaar geleden. De Nx komt voornamelijk in een tunnel van maar liefst 1,5 kilometer lang en 30 meter diep onder het landwaartse bruggenhoofd van de nieuwe sluis. Die grote lengte is nodig om de hellingsgraad van de weg voor zwaar verkeer haalbaar te houden. De spoorlijn zal wel bovengronds blijven.

Bedrijven verhuizen

Bovenop deze tunnel komt een barrière tussen de woonkernen en de achterhaven. Dit worden groene zones met hoge bermen die alleen door voet- en fietspaden doorkruist worden. De huidige twee hoofdwegen naar de achterhaven – de Lanceloot Blondeellaan en Jozef Verschaveweg – worden naar de uiteinden van Nx afgeleid.

“Het is momenteel onmogelijk om een stabiele prijsraming van de werken te maken”

Voor deze groenbuffer en de bijhorende nieuwe wegen, wordt een strook van de achterhaven ingenomen. Hierdoor moeten heel wat bedrijven verhuizen of verliezen ze terreinen. Dat is langs de Lanceloot Blondeellaan het geval voor ICTS, VOS Cargo Logistics en Artes. In de Noordzeestraat verdwijnen o.m. Flanders Ship Repair, Acutra en Pittman Seafoods. De Vlaamse Visveiling en de diepvriesmagazijnen van Zeebrugge Food Logistics worden gespaard. Het projectteam voorziet begeleiding bij het zoeken naar nieuwe locaties.

Files beperken

De verkeersafwikkeling van de Baron de Maerelaan (Expresweg 31) wijzigt volledig. De huidige in- en uitritten van de Transportzone via de Karveelstraat en Kraakstraat verdwijnen en worden vervangen door één nieuwe weg naast de hoogspanningscentrale Simon Stevin.

Het kruispunt van de Nx en de Expresweg wordt geen ovonde zoals eerst voorzien, maar krijgt automatisch gestuurde verkeerslichten. Dit zal toelaten van sneller en flexibeler op de verkeersstromen in te spelen. Lees: files beperken.

Klaar in 2037

Tot deze week liep nog een formele adviesronde bij de officiële instanties voor o.m. milieu en ruimtelijke ordening. Na verwerking van die adviezen kan de Vlaamse Regering het ontwerp kaderprojectbesluit vaststellen. Daarover volgt in het voorjaar van 2024 een openbaar onderzoek voor het brede publiek. Behoudens vertragingen en rekening houdend met een aanbestedingsprocedure voor de aannemers, zouden de werken in 2027 kunnen starten. Er zal naar schatting tien jaar gebouwd worden.

De kostprijs van de werken is onbekend. Een nieuwe Visartsluis werd in 2017 geraamd op meer dan 1 miljard euro, maar intussen kwamen daar een enorme hoop wegenwerken bij. Bovendien kregen we de inflatie en zijn de prijzen voor grondstoffen, energie en arbeid enorm gestegen. “Zolang we geen gedetailleerd bestek opmaken, is het daardoor niet mogelijk om een stabiele prijsraming te maken”, werd op het infomoment gezegd.