Zandbergwijk wordt minder druk, veiliger én groener

Stad Harelbeke wil eind 2023 starten met de herinrichting van het Zandbergplein en de omgeving daarrond. Zo vermindert sluipverkeer en wordt de wijk aangenamer voor de bewoners. Het stadsbestuur stelde de plannen voor tijdens een informatievergadering in het cultureel centrum.

Er zal in fasen gewerkt worden. Eerst wordt het kruispunt van de Hippodroomstraat met de Julius Sabbestraat aangepakt. De parkeerplaatsen op het kruispunt en het pleintje verdwijnen. De Julius Sabbestraat krijgt een woonerfstatuut en zal doodlopen op het plein. Enkel langs een kant van het plein zal er verkeer mogelijk zijn. “We willen ook ontharden en vergroenen, we mikken op ruim 1.500 vierkante meter ontharden en vergroenen. Er komen speelelementen en een centraal pleintje. Er blijven genoeg parkeerplaatsen over voor de buurthoreca en handelszaken”, duidt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, Tijs Naert (Groen).

De Zandbergstraat zou ook een fietsstraat worden tussen de R8 en de Hugo Verrieststraat. De maximumsnelheid wordt 30 km/uur. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen. De twee zwarte kruispunten aan de R8 worden aangepakt. De kruispunten van de R8 met de Zandberg- en Hippodroomstraat worden afgesloten. Het verkeer vanuit Kuurne kan op de R8 dan niet meer linksaf slaan richting Harelbeke in die twee straten. Het verkeer dat uit de Hippodroomstraat en de Zandbergstraat komt, kan dan weer enkel nog rechtsaf de R8 op. “Iedereen die richting Harelbeke wil op de R8, zal dat moeten doen via de Gentsesteenweg”, zegt schepen Naert. “De fietsers die uit de Zandbergstraat komen, zullen de R8 nog wel kunnen oversteken.”