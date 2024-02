Werkzaamheden aan de Goethalsplaats naderen hun einde

De Goethalsplaats in Meulebeke werd aangelegd en ingehuldigd in 1900 en genoemd naar brouwer Emile Goethals die ook burgemeester was in Meulebeke van 1888 tot 1920.

In 1924 werd het monument met H. Hartbeeld geplaatst ter ere van de gesneuvelden van W.O.I. Op 8 november 2023 werden de werkzaamheden aan de Goethalplaats opgestart. Bedoeling hierbij was om de mobiliteit voor busreizigers vlotter te laten verlopen met oog voor hun veiligheid. Tevens komen er nu elektrische laadpalen zowel voor auto’s als voor fietsen. Het aantal parkeerplaatsen neemt eveneens toe. Wel werden de hekkens rond het monument weggenomen. De vredesboom heeft men behouden.