Werken zorgen opnieuw voor hinder in de Prinses Elisabethlaan

Van maandag 13 januari tot eind april 2025 voeren de nutsmaatschappijen werken uit in de Prinses Elisabethlaan. Het is het laatste deel van de werken, die al in 2024 werden aangevat. “Tijdelijke verkeerslichten moeten zorgen voor een vlotte doorgang maar de werken zullen onvermijdelijk voor verkeershinder zorgen”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.

“Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van De Watergroep en omvatten de heraanleg van de nutsleidingen in de Prinses Elisabethlaan. De nutsleidingen bevinden zich in de voet- en fietspadzone, maar omdat de aannemer ook de helft van de rijbaan nodig heeft om vlot te werken kan het verkeer maar van één rijhelft gebruik maken. En dat zorgt uiteraard voor hinder”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe.

Vorig jaar werd al een gedeelte van de waterleiding (en alle andere nutsleidingen) heraangelegd in de Prinses Elisabethlaan. De laatste fase van deze werken, vanaf het kruispunt Nukkerstraat tot huisnummer 109, wordt nu uitgevoerd.

In een eerste fase wordt het kruispunt Buurtspoorwegstraat/Prinses Elisabethlaan (N9) afgesloten. Deze werken starten op 13 januari en zullen 3 weken duren. Het verkeer naar Oostende wordt omgeleid vanaf de Nukkerbrug via de Dijkweg en Spaarzaamheidstraat en in omgekeerde richting via Nukkerstraat en Dijkweg.

De Nukkerstraat en Spaarzaamheidsstraat worden tijdelijk éénrichtingsverkeer. Voor het doorgaand verkeer op de Prinses Elisabethlaan worden tijdelijke verkeerslichten voorzien. Ook het openbaar vervoer en de fietsers volgen deze omleiding.

De bushaltes in de Prinses Elisabethlaan (broodjeszaak Bocadillos) en in de Buurtspoorwegstraat (Don Boscoschool en begin Buurtspoorwegstraat) verdwijnen tijdelijk tijdens deze fase. Er worden vervanghaltes voorzien in de Nukkerstraat (ter hoogte van huisnummer 6) en in de Fritz Vinckelaan (ter hoogte van Frituur Marie-Claire). Fietsers kunnen gebruik maken van tijdelijke oversteekplaatsen in de Prinses Elisabethlaan.

In fase twee wordt het kruispunt Nukkerstraat tot Buurtspoorwegstraat aangepakt.

Deze werken duren 2 weken en volgen aansluitend op fase 1. Tijdens deze fase zal het kruispunt Prinses Elisabethlaan/Nukkerstraat afgesloten worden.

In fase 3 komt het gedeelte Prinses Elisabethlaan vanaf de hoek (frituur) tot aan huisnummer 109 aan de beurt. Deze werken volgen aansluitend op de vorige fase en duren tot eind februari.

De eerste twee weken van maart zal niet gewerkt worden omwille van staalnames op de nieuwe waterleiding. Alle verkeer zal dan opnieuw mogelijk worden.

Daarna worden de huisaansluitingen voltooid en het fiets- en voetpad hersteld. Vanaf half maart wordt alle verkeer opnieuw geregeld door tijdelijke verkeerslichten in de Prinses Elisabethlaan en Buurtspoorwegstraat. Als alles volgens plan verloopt, moet deze laatste fase eind april voltooid zijn.

Wie vragen heeft over deze werken kan terecht bij wim.pilet@bredene.be of 059 32 25 38.