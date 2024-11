Werken Ringlaan Wenduine gaan laatste fase in

De Leopold II-laan in Wenduine opent vrijdagavond 15 november weer voor het verkeer. Daarmee breekt de laatste fase aan, en is eindelijk het definitieve einde van de werken in zicht.

Op maandag 2 september begon de aannemer met de aanleg van het Hoppinpunt op de Ringlaan, aan het kruispunt met de Leopold II-laan. De werken zijn verdeeld in twee fasen, waarvan fase 5A bijna is afgerond. De afgelopen twee maanden is de rechterhelft van de Leopold II-laan richting Wenduine centrum aangepakt, tussen de Ringlaan en Park Leopold II inclusief het kruispunt met de Ringlaan. De Leopold II-laan opent op 15 november om 17 uur weer voor het verkeer. Daarmee breekt de laatste fase aan, en is eindelijk het definitieve einde van de werken in zicht.

Fase 5B

Van maandag 18 november tot en met 20 december volgt nog fase 5B. Hierbij zal er gewerkt worden aan de rechterhelft van de Leopold II-laan richting De Haan, tussen Park Leopold II en de Ringlaan. De werfzone voor fase 5B ligt op de Leopold II-laan. Voetgangers en fietsers die te voet zijn, kunnen de werfzone normaal passeren. Fietsers rijden vanop de Leopold II-laan richting De Haan best om via het fietspad aan het Prins Albertpark. Voor gemotoriseerd verkeer gelden vanaf 18 november de volgende omleidingen: verkeer van de Smet de Naeyerlaan naar De Haan rijdt via de Ringlaan, draait aan de Ringlaan richting Parklaan en Park Leopold II. Verkeer van De Haan naar Brugge rijdt via de Ringlaan en de Brugsesteenweg. Verkeer van Blankenberge naar De Haan rijdt via de Ringlaan en de Koninklijke baan. De werkzaamheden beïnvloeden ook buslijn 31. Plan je reis op delijn.be/routeplanner of via de app van De Lijn.