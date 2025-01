Werken kruispunt Kezelberg in Moorsele gaan nieuwe fase in

Vanaf donderdag 16 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de tweede fase van de heraanleg van het kruispunt Kezelberg in Moorsele. De werken zullen nog tot de zomer van 2025 duren.

Op 6 augustus vorig jaar startte de aannemer in opdracht van AWV met de herinrichting van het kruispunt van de Kezelberg met de Ieperstraat in Moorsele, vlakbij Dadizele. Met verkeerseilanden, verkeerslichten en vernieuwde fietspaden wordt de situatie veiliger gemaakt voor alle verkeer. Intussen is de westelijke zijde zo goed als afgewerkt en kunnen de werken een nieuwe fase ingaan.

Op donderdag 16 januari zal de oostzijde aangepakt worden. De Ieperstraat aan die kant zal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. De werken zullen volledig af zijn in de zomer van 2025. De werken zullen voor beperkte hinder zorgen voor het verkeer.

Fietsers en voetgangers richting Roeselare zullen moeten oversteken. Verkeer richting Moorsele zal moeten omrijden via de Wittemolenstraat. Er wordt beurtelings verkeer voorzien met verkeerslichten. Er geldt gedurende de werken een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. (Jdr)