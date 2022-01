Werken in wijk sportcentrum starten op maandag 31 januari

Op maandag 31 januari gaan de riolerings- en wegeniswerken in de Toekomststraat, Watervliegpleinstraat, Kruisnetstraat, Verenigingstraat, een gedeelte van de Spuikomlaan en een gedeelte van de Vissersstraat in Bredene van start.

Het gemeentebestuur investeert er 1,7 miljoen euro in een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe wegen en voetpaden. Als alles vlot verloopt moeten deze werken in het voorjaar van 2023 voltooid zijn.

Masterplan Sas

De werken maken deel uit van het Masterplan Sas. In eerste instantie starten de nutsmaatschappijen met de heraanleg van de gas-, elektriciteits- en telecommunicatieleidingen. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. Daarna volgen de riolerings- en wegeniswerken.

“Deze werken zijn noodzakelijk omdat de riolering in de wijk aan vernieuwing toe is. Werken als deze zijn ingrijpend en zullen voor hinder zorgen in de wijk. Daar zijn wij ons van bewust. Samen met de aannemer zullen wij er als gemeentebestuur alles aan doen om deze hinder tot een minimum te beperken”, zegt schepen van Openbare Werken Erwin Feys.

“Op regelmatige tijdstippen zal het gemeentebestuur de inwoners informeren via een Wegenwerkenkrant. Inwoners die vragen hebben kunnen uiteraard steeds bij de gemeentelijke diensten terecht”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.