Werken in Bredense Veldstraat gaan maandag van start

Op maandag 19 december start de heraanleg van de Veldstraat. In een eerste fase worden de voetpaden aan de zijde van de garages volledig vernieuwd. Daarna volgt de heraanleg van het wegdek.

“Deze modernisering van de Veldstraat kadert in de uitvoering van het Masterplan Sas”, zegt schepen van openbare werken Erwin Feys. In een eerste fase worden de voetpaden aan de zijde van de garages heraangelegd. Deze werken zullen een 4-tal weken in beslag nemen. Tijdens de werken geldt een parkeerverbod in de Veldstraat elke dag tussen 7 en 17u30. Het zal ook onmogelijk zijn om de garages te gebruiken. Aan de eigenaars/inwoners wordt gevraagd hiermee rekening te houden en de signalisatie van de aannemer te volgen. Alle inwoners van de Veldstraat werden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht van de start van de werken.

Nieuwe toplaag in tarmac

“Nadat de werken aan de voetpaden zijn voltooid wordt het wegdek van de Veldstraat heraangelegd in asfalt. De bestaande weg in betonklinkers wordt opgebroken en vervangen door een volledig nieuwe tarmacbekleding”, geeft schepen Erwin Feys aan. Deze werken kunnen pas worden uitgevoerd als de buitentemperatuur hoog genoeg is. Wellicht zullen deze asfalteringswerken in maart 2023 worden uitgevoerd.