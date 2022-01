Werken Dorpsstraat starten in april: “Maar Westrozebeke Koers kan doorgaan”

De werken aan de Dorpsstraat in Westrozebeke zouden volgens schepen van openbare werken Geert Moerkerke in april van start moeten gaan. De heraanleg zou slechts een beperkt aantal werkdagen in beslag nemen waardoor de organisatie van het jaarlijkse wielerdrieluik niet in gevaar komt. De wedstrijden zouden volgens de schepen door de heraanleg ook een stuk veiliger worden voor de renners.

De gemeenteraad keurde eind december de lastvoorwaarden en de gunningwijze voor de renovatiewerken in de Dorpsstraat goed. “De werken zijn in aanbesteding en zullen normaal gezien begin februari toegewezen worden”, weet schepen van openbare werken Geert Moerkerke (Open Vld). “Het is de bedoeling dat de werken in april starten. Eind mei zou alles compleet afgewerkt moeten zijn”. Overigens wordt niet de volledige Dorpsstraat aangepakt. “Het gaat enkel om het deel Dorpsstraat dat bestaat uit platines”, licht de schepen toe. “Concreet gaat het om het stuk vanaf het kruispunt met de Vijfwegenstraat tot aan de Karabiniersstraat. In eerste instantie zullen alle platinestenen uit het wegdek verwijderd worden. Ook de ondergrond wordt compleet verwijderd. In de plaats komt er een kasseienprint in beton. Die zal uit een bruingeelachtige kleur bestaan. Het kleur zal overigens lijken op dat van de verwijderde platines. Alles zou er moet uitzien zoals dat nu het geval is.”

We hadden ook asfalt kunnen gieten in plaats van de kasseienprint, maar dan neem je ook de functie als dorpsplein weg – schepen Geert Moerkerke (Open Vld)

“Verder zullen kapotte voetpaden hersteld worden met de beschikbare verwijderde platines en worden ook kapotte parkeerstroken aangepakt. Om een onderscheid te maken tussen de weg en de voetpaden voorzien we een gootconstructie in gewreven beton. Alles blijft zoals het is. We willen immers dat de wielerwedstrijden er nog kunnen doorgaan. Daarvoor is in de Dorpsstraat een wegbreedte van 6 meter nodig. Die breedte blijft uiteraard ook behouden. We wijzigen ook niets omdat we de dorpskern niet kapot willen maken. We hadden ook asfalt kunnen gieten in plaats van de kasseienprint, maar dan neem je ook de functie als dorpsplein weg. Het is niet de bedoeling om de straat en het De Windeplein ongezellig te maken. We willen de gezelligheid behouden”, gaat de schepen verder.

Koers niet in gevaar

De werken zullen volgens de schepen niet zoveel tijd in beslag nemen. “Echt veel werk is er niet aan de straat”, aldus schepen Moerkerke. “Er zijn slechts 20 werkende dagen voorzien. Het meeste tijd kruipt in het uitdrogen van de betonprint. Het drogen neemt 28 dagen in beslag. De kost van de werken wordt op 159.609,89 euro geraamd, BTW inclusief”. Wielerclub ‘De Wellevende Sportvrienden’ organiseert in juli naar aanleiding van de kermis traditioneel 3 wielerwedstrijden waarin de Dorpsstraat een belangrijke rol speelt. Naast een koers voor nieuwelingen vindt er ook steeds een wedstrijd voor elite zonder contract en beloften plaats. Klapper van het wielerdrieluik is de Grote Prijs Raf Jonckheere voor elite met en zonder contract en beloften. “Die wedstrijden komen door de werken niet in gevaar”, stelt schepen Moerkerke. “In de aanbesteding is vastgelegd wanneer de werken moeten starten. Bovendien gaat het om een beperkt aantal werkdagen waardoor alles eind mei achter de rug zou moeten zijn. Bij vorige edities dienden we geregeld putten in het wegdek te vullen met asfalt. Bij de volgende Westrozebeke Koers zal dat niet langer het geval zijn en zullen de renners een stuk veiliger kunnen fietsen.”