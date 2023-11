Werken dorpskern Dranouter starten in februari

Voor het eind van het jaar zal de Kruisabelestraat in Dranouter opnieuw volledig toegankelijk zijn voor het verkeer. In het voorjaar zijn daar de werken gestart om de woningen aan te sluiten op de waterzuivering iets verder in de straat. “Deze fase van de werken liep vlot volgens planning. Vorige week werd de eerste laag asfalt gegoten. In de komende weken worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd en wordt de tweede laag asfalt gegoten”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Baekelandt. In februari worden de werken in de dorpskern aangevat.

Deze werken werden recent toegewezen aan dezelfde aannemer, Cnockaert construct, voor een bedrag van iets meer dan 2 miljoen euro. “Hiermee zal de Dranouterstraat en het Planciusplein (tot aan de Lettingstraat) heraangelegd worden met nieuwe nutsleidingen en riolering. Ondertussen worden ook voetpaden, parkings en alle andere voorzieningen aangepakt. Er wordt speciale aandacht gegeven aan de toegankelijkheid, veiligheid en de vergroening van de dorpskern. Deze werken zullen in februari starten en dus naadloos aansluiten op de huidige werken. Er wordt gestart in de Dranouterstraat tot aan het kruispunt met de Kruisabelestraat (dat kruispunt zal in deze fase toegankelijk blijven).”

Derde dorp

Na Wijtschate en De Klijte is Dranouter het derde dorp in één legislatuur die aangesloten wordt op een zuiveringsinstallatie. “Een enorme inspanning om het afvalwater van onze inwoners te zuiveren en ondertussen ook het openbaar domein een grondige opfrisbeurt te geven. Dat laatste zal in De Klijte in de volgende legislatuur gebeuren, samen met de aanpak van het fietspad Dikkebus – De Klijte. De veiligere heraanleg van de schoolomgeving staat er wel reeds gepland in 2024,” voegt burgemeester Wieland De Meyer toe.