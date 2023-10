Honingboom beschadigt fietspad in Wevelgem, dus verplaatst gemeente het fietspad

Ter hoogte van het Guldenbergplein werd het fietspad opgestoken door een honingboom. Deze honingboom wordt als een van de waardevolste van Wevelgem aanzien. Daarom koos de gemeente voor het behoud van de boom en moest een aanpassing van de onmiddellijke omgeving rond de boom gebeuren. Die werken, die voor veel hinder zorgden, zijn nu voltooid.

Opstekende wortels

Het was de voorbije weken voor de vele automobilisten vaak tergend lang aanschuiven om vanuit Menen Wevelgem centrum te doorkruisen. Oorzaak was de heraanleg van het fietspad ter hoogte van het Guldenbergplein, dat bleek niet bestand tegen de opstekende wortels van de honingboom die daar al vele jaren staat. “Gezien deze honingboom zeer waardevol blijkt, werd besloten om hem voldoende ruimte te geven”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve.

“De directe omgeving rond de waardevolle boom werd onthard en het nieuwe fietspad werd aan de andere zijde van de boom aangelegd. Bijgevolg moest ook het voetpad mee opschuiven. Het bushokje werd vervangen en krijgt volgende week een plaats enkele meters verderop. De gelegenheid werd ook aangegrepen om de toegankelijkheid van de halte te verbeteren voor de gebruikers van de bus.”

Breder fietspad

“Het nieuwe fietspad werd niet enkel veiliger omwille van de verplaatsing naar de andere zijde van de boom”, vult schepen van mobiliteit Lobke Maes aan. “Het wordt zodoende niet meer opgestoken door boomwortels. Bovendien is het fietspad nu ook breder. Van 1,1 meter naar 1,75 meter. Door al deze aanpassingen was het nodig om een tweetal parkeerplaatsen op het Guldenbergplein in te nemen.”

Omdat de N8 beheerd wordt door het agentschap Wegen en Verkeer (AWV), draagt het agentschap de kosten voor de heraanleg. Het nieuwe bushokje en bijhorende vuilnisbak worden door de gemeente bekostigd. Op 28 oktober kon het nieuwe fietspad voor het eerst in gebruik genomen worden.